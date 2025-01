Polacy muszą więcej oddać skarbówce. Wszystko przez wzrost pensji

W Polsce rosną podatki, choć rząd ich bezpośrednio nie podnosi. Przy rozliczeniu PIT-a wielu może się zaskoczyć

Jak wynika z ostatnich dostępnych danych GUS, wzrost wynagrodzeń w listopadzie wyniósł 10,5 proc. Tymczasem kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 tys. zł od 2022 roku, mimo tego, że politycy obecnego rzędu obiecali podniesienie jej do 60 tys. zł. To jednak nie wszystko, bo bez zmian pozostaje również drugi próg podatkowy wynoszący 120 tys. zł.

Obecnie obowiązujące progi podatkowe zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Nie są one jednak w żaden sposób waloryzowane na podstawie czynników ekonomicznych, więc aby je podwyższyć, potrzebna jest decyzja parlamentu o kolejnej obniżce podatków. Czyli wraz ze wzrostem wynagrodzeń, rosną również podatki dla pracowników.

Jak bardzo wzrósł podatek dochodowy?

Problem w tym, że ustalenie nowych progów podatkowych zbiegły się z wysoką inflacją i wzrostem płac. W 2022 roku inflacja wyniosła 14,4 proc.; wzrost płac 13 proc; w 2023 roku mieliśmy 11,4 proc. inflacji i 12,6 proc. wzrostu płac. Choć teraz sytuacja cenowa się nieco uspokoiła i inflacja za 2024 rok wyniosła 3,6 proc., to dalej możemy się spodziewać dwucyfrowego wzrostu płac za ubiegły rok.

Ponadto w 2022 roku budżet państwa prognozował przeciętne wynagrodzenie na poziomie 5922 zł, a w 2025 roku ma wynieść już 8673 zł. Jak wylicza money.pl w roku wprowadzenia Polskiego Ładu próg podatkowy 120 tys. zł wynosił 15 miesięcznych, przeciętnych pensji. W 2025 roku będzie stanowił jedynie 13,8 przeciętnej pensji (wyliczenia portalu nie uwzględniają kosztów uzyskania przychodu, czy ulg podatkowy).

Jeśli utrzyma się takie tempo wzrostu wynagrodzeń, to według wyliczeń money.pl w ciągu roku, czy dwóch lat osoby z średnią płacą będą kwalifikować się do drugiego progu podatkowego. A to oznacza, że przy rozliczeniu corocznego PIT, urząd skarbowy może domagać się zapłacenia dodatkowego podatku. Dla przypomnienia, do 120 tys. zł podatek dochodowy wynosi 12 proc., a nadwyżka od tej kwoty jest opodatkowana stawką 32 proc.