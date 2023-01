Polacy rzucili się na zieloną energię. Ogromny popyt na fotowoltaikę w blokach

Olbrzymie zainteresowanie OZE

"Już 1 lutego zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych będą mogli składać w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wnioski o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na blokach mieszkalnych. Energia zasilałaby części wspólne, a ewentualne nadwyżki sprzedawane do sieci elektroenergetycznej. Program zakłada 50-procentowy udział pieniędzy publicznych w inwestycjach, które dotychczas nie mogły liczyć na taką pomoc" - czytamy w "Pulsie Biznesu". Dziennik przypomina, że jego wstępne założenia ogłosił na konferencji prasowej 28 grudnia 2022 r. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Według Ewy Krasnodębskiej, członka zarządu w firmie Zarządca Artur Fadrowski, która zarządza lokalami 150 wspólnot, już w 2022 r. było duże zainteresowanie mieszkańców montażem paneli fotowoltaicznych, ale ich koszt wymagał zaciągnięcia kredytu.

"Po analizie kosztów i możliwości kredytowych niewiele wspólnot zdecydowało się wówczas na inwestycje. Teraz zainteresowanie jest bardzo duże. Przyczyniły się do tego przede wszystkim rosnące ceny energii" — mówi cytowana przez "PB" Ewa Krasnodębska. Gazeta podaje, że jeśli program dotacji faktycznie zacznie działać, to 30-40 proc. wspólnot zarządzanych przez firmę Zarządca Artur Fadrowski będzie chciało z niego skorzystać. Zainteresowane nim będą raczej większe wspólnoty — powyżej 150 lokali.

Jaka jest wysokość dotacji w 2023 roku?

Jak przypomina "PB", zaprezentowany tuż przed nowym rokiem program grantu OZE, czyli dopłat do instalacji fotowoltaicznych na domach wielorodzinnych, zakłada dotację wysokości 50 proc. jej kosztów. Dotychczas dotacja na ten cel była ograniczona do maksimum 6 tys. zł, tak jak w przypadku domów jednorodzinnych, podczas gdy instalacje na dużych powierzchniach kosztują np. 150 tys. zł. Korzystniej mają też być rozliczane ceny nadwyżek energii oddawanych przez nie do sieci elektroenergetycznej.

"Grant OZE ma być sfinansowany z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Na inwestycje dotyczące termomodernizacji, remontów oraz OZE w budynkach wielorodzinnych przeznaczono około 100 mln EUR — decydować będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania puli" - pisze dziennik.

Biuro komunikacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii poinformowało PB, że szczegółowe wytyczne oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, pojawią się 1 lutego na stronie BGK. Jak podaje gazeta, zarządcy kują żelazo póki gorące, tym bardziej że ustawa o własności lokali obliguje większość wspólnot do przeprowadzenia zebrań w pierwszym kwartale roku.

