Teraz oni zyskują

Polakom znudziły się Biedronki i Lidl? Szokująca zmiana trendu

W ub.r. odnotowano wzrosty rdr. ruchu i liczby unikalnych klientów w sklepach convenience – o 14,2% i 2,6%, a także w hipermarketach – o 7,1% i 2%. Z kolei spadki rdr. były w supermarketach – o 5,6% i 2,9%, jak również w dyskontach – o 1,8% i 1,9%. Do tego sieci convenience utrzymały największy udział w łącznej liczbie wizyt w badanych obiektach – 41,6% w 2024 r. i 40,6% w 2023 r. Najmniejszy miały w ww. latach hipermarkety – odpowiednio 6,3% i 5,9%. Tylko w tych dwóch formatach rdr. wzrosła częstotliwość robienia zakupów. Nie doszło do zmian w dyskontach, a w supermarketach nastąpił spadek rdr. To tylko część wniosków z całorocznej analizy zachowań ponad 1,4 mln konsumentów w ponad 38 tys. placówek.

Dyskonty tracą. Zyskują sieci convenience i hipermarkety Jak wykazał raport firmy technologicznej Proxi.cloud dotyczący sklepów spożywczych, w 2024 roku ruch (tj. footfall) wzrósł rdr. w dwóch formatach, tj. w sieciach convenience i hipermarketach – odpowiednio o 14,2% i 7%. Z kolei spadł w supermarketach i dyskontach – o 5,6% i 1,8% rdr. – Wzrost ruchu w sklepach convenience mógł być spowodowany ekspansją tego formatu. Spora dostępność takich placówek oraz szeroki wachlarz ich promocji zachęcały do wizyt. Patrząc na wyniki, wysoce prawdopodobne jest to, że konsumenci skupili się na dużych i rzadszych zakupach w hipermarketach, a bieżące braki uzupełniali w mniejszych sklepach, bliżej domu – mówi Mateusz Nowak, współautor raportu z Proxi.cloud. Patrząc na wyniki, wysoce prawdopodobne jest to, że konsumenci skupili się na dużych i rzadszych zakupach w hipermarketach, a bieżące braki uzupełniali w mniejszych sklepach, bliżej domu – mówi Mateusz Nowak, współautor raportu z Proxi.cloud. Z analizy zebranych danych wynika też, że w ub.r. urosła rdr. liczba unikalnych klientów (unique shoppers) w sieciach convenience oraz w hipermarketach – o 2,6% i 2%. Natomiast zmniejszyła się rdr. w supermarketach i dyskontach – o 3% i 2%. – Wyjaśnienia są podobne jak w przypadku zmian dotyczących ruchu. Niemniej dynamika wzrostów czy spadków liczby unique shoppers nie jest znaczna. Wyniki raportu mogą wskazywać, że w minionym roku wzrosło znaczenie planowania tygodniowych zakupów w sklepie z szerokim asortymentem. A ten, jak wiadomo, jest w hipermarketach – komentuje Weronika Piekarska z Proxi.cloud. W 2024 roku nieznacznie zmienił się również rdr. udział poszczególnych formatów sklepów w łącznej liczbie wizyt w badanych placówkach. Zestawienie otwiera kanał convenience – 41,6% (rok wcześniej – 40,6%). Dalej w rankingu są dyskonty – 32% (32,4%), supermarkety – 20% (21%), a także hipermarkety – 6,3% (5,9%). – Udział w rynku poszczególnych formatów jest bezpośrednio związany z dynamiką ruchu. Przez to przyczyny są analogiczne, tj. ekspansja sieci convenience czy zmiana przyzwyczajeń części klientów w sposobie robienia zakupów – dodaje Mateusz Nowak. Do tego autorzy raportu zauważają trzy silne style robienia zakupów – wyłącznie w sklepach convenience, w większości w hipermarketach i częściowo w placówkach convenience oraz głównie w dyskontach i sporadycznie w sieciach convenience. Potwierdzają to też dane dotyczące tzw. współodwiedzalności różnych formatów. – Sklepy convenience odwiedza 90,7% typowych klientów dyskontów, 94,3% – hipermarketów, a także 92% – supermarketów. Z kolei dyskonty przyciągają 93,1% osób kupujących zwykle w hipermarketach, 88,5% – w sieciach convenience, jak również 90,1% – w supermarketach – dodaje Weronika Piekarska. Z zebranych danych wynika również, że w 2024 roku częstotliwość zakupów rdr. wzrosła w sklepach convenience (w ub.r. średnio 10 na miesiąc, rok wcześniej – 9) i w hipermarketach (odpowiednio 3 i 2,8). Nie doszło do zmian rdr. w dyskontach (w 2024 roku i w 2023 roku – po 7,1). Z kolei nieznaczny spadek rdr. nastąpił w supermarketach (5,2 i 5,3). – Tak naprawdę jedyna zauważalna różnica wystąpiła w przypadku sklepów typu convenience. Mogła być spowodowana wzrostem dostępności tego typu placówek. Niemniej jednak zmiana ta może być nierównomiernie odczuwalna dla poszczególnych sieci handlowych, ze względu na zróżnicowane tempo ekspansji poszczególnych graczy tego formatu – wyjaśnia Mateusz Nowak. W opinii Weroniki Piekarskiej, sklepy convenience mają coraz więcej atrakcyjnych promocji, co także może zachęcać do zakupów w tym formacie. – Nie jesteśmy jednak w stanie stwierdzić, czy ten wzrost przełożył się na zwiększenie obrotów tego typu sklepów. Nie znamy bowiem wartości paragonów – stwierdza Weronika Piekarska. W raporcie są też informacje o tym, jak w 2024 roku zmienił się rdr. średni czas trwania wizyty w sklepie. W przypadku supermarketów nastąpił wzrost o 8 sekund (w 2024 r. – 11 min. i 25 sekund, w 2023 r. – 11 min. i 17 sek.). W pozostałych segmentach zaobserwowano spadki rdr. – w convenience o sekundę (w 2024 r. – 4 min. i 8 sekund, w 2023 r. – 4 min. i 9 sek.), w dyskontach – o 6 sekund (14 min. i 26 sek. oraz 14 min. i 32 sek.), a w hipermarketach – o 1,5 min. (21 min. i 8 sek. oraz 22 min. i 38 sek.). – Zbliżony średni czas trwania wizyty w większości segmentów wskazuje na niezmienność przyzwyczajeń zakupowych Polaków. Niewielki spadek w hipermarketach może być z kolei spowodowany lepszą organizacją pracy na kasach i zwiększeniem efektywności w tym obszarze – analizuje Mateusz Nowak. Autorzy raportu tłumaczą, że na dużą zmianę w czasie przebywania w hipermarketach zdecydowanie mogły wpłynąć kasy samoobsługowe, które skróciły czas przebywania w kolejce, zwłaszcza klientów z mniejszymi koszykami. Mogło to być również związane z lepszym planowaniem zakupów i trzymaniem się listy, co zmniejszałoby szansę na impulsowe sięganie po większą ilość produktów. Z analizy wynika, że średni miesięczny łączny czas spędzony na zakupach przez klienta wzrósł rdr. w convenience (2024 r. – 41 minut, rok wcześniej – 37 min.). Bez zmian zaś pozostał w dyskontach (2024 roku i 2023 roku – po 1 godz. i 43 minut). Z kolei zmniejszył się rdr. w supermarketach (odpowiednio 58 min. i 59 min.), a także w hipermarketach (1 godz. i 2 minuty oraz 1 godz. i 3 min.). – Nic nie wskazuje na to, by klienci mieli znacząco skracać lub wydłużać średni czas poświęcany na zakupy. Widać pewną niezmienność w przyzwyczajeniach zakupowych Polaków. Jedyny istotny wzrost wystąpił w sklepach typu convenience. Dzięki powiększającemu się w nich asortymentowi, konsumenci mogą zaspokajać codzienne, nieplanowane potrzeby w mniejszych placówkach – podsumowuje Weronika Piekarska z Proxi.cloud.