Policja boryka się z wakatami. Ile zarobi młody policjant?

Katastrofalna sytuacja w policji. Budżet nie jest doszacowany

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że według stanu na 1 sierpnia br. w policji służy 94 253 funkcjonariuszy, co przy stanie etatowym 108 909, daje 14 656 wakatów. Pod względem liczbowym najwięcej, bo 2468 nieobsadzonych stanowisk znajduje się w Komendzie Stołecznej Policji, a pod względem procentowym najgorzej wypada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, gdzie nieobsadzonych jest 48,23 proc. stanowisk.

W ocenie Boronia budżet policji od lat nie jest doszacowany, a środki, które otrzymuje formacja, nie pokrywają kosztów, które faktycznie ponosi. "Potwierdzają to raporty Najwyższej Izby Kontroli. Policja od lat musi przesuwać pozycje w planie budżetowym i łatać dziury, żeby móc funkcjonować. Policjanci muszą mieć odpowiedni sprzęt i warunki do pełnienia służby. Każdego dnia realizujemy od 15 do 20 tys. interwencji. Skala pokazuje, jak bardzo eksploatujemy naszą flotę, nasze wyposażenie" - zaznaczył.

Szef KGP zwrócił uwagę, że w dyspozycji formacji jest ponad 3 tys. nieruchomości, które mają powyżej 30 lat.

"Wiele z nich wymaga remontów, a to generuje ogromne koszty. Wszyscy wiemy, jak drogie są w tym obszarze materiały i usługi" - podkreślił.

Dodał, że znaczne wydatki z policyjnego budżetu pochłania utrzymanie baz danych i systemów policyjnych. Chodzi o sprzęt, utrzymanie i licencje.

"To kilkadziesiąt milionów rocznie. Ale Policja musi dysponować dobrym sprzętem i dostępem do sieci, jeśli ma skutecznie zwalczać przestępczość. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że dzisiaj cyberprzestępczość jest jednym z wyzwań, przed jakimi stoją organy ścigania" - zaznaczył.

"Uzupełnienie wakatów to proces. Poza tym musimy pamiętać, że nabór nowych policjantów nie może zdominować działań na rzecz zatrzymania w służbie tych, którzy już w niej od wielu lat są. Dzisiaj każdy policjant jest na wagę złota. O każdego będę walczył. Ale tutaj potrzebujemy wsparcia państwa i zrozumienia decydentów, że samymi ideami i pasją do służby nie da się policjantów zmotywować" - ocenił.

"Uwzględnienie w projekcie przyszłorocznego budżetu podwyżek wynagrodzeń, w tym kwot bazowych o 5 proc. dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy jest żenujące i sprzeczne ze słowami premiera Donalda Tuska, który nie tak dawno, na spotkaniach z policjantami służącymi przy granicy twierdził, że na bezpieczeństwie nie możemy oszczędzać" - powiedział PAP Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.

Szary dodał, że będzie to ok. 400 zł brutto podwyżki, co - po odliczeniu podatków - daje kwotę - ok. 360 zł realnej podwyżki. "Przy tej inflacji, która zjadła już dużą część naszych uposażeń to nie jest żaden element zachęcający do wstępowania do policji" - ocenił.

"Oczekujemy, że pan premier się zreflektuje i dokona korekty budżetu tak, aby środowisko było w miarę usatysfakcjonowane. Jeżeli nie będzie środków finansowych to wakaty w polskiej policji mogą sięgnąć w przyszłym roku ok. 20 tys. Pytanie, kto będzie wtedy bronił bezpieczeństwa wewnętrznego kraju" - powiedział.

FORUM EKONOMICZNE 2024 - Krzysztof Paszyk - Pomysł Lewicy zniszczy polskie firmy PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.