Urodziny sieci

POLOmarket świętuje urodziny. Promocje i kupony rabatowe czekają na klientów

POLOmarket rozpoczął obchody swoich 27 urodzin. Z tej okazji jak co roku, największa polska sieć supermarketów, zaprasza swoich klientów do wspólnego świętowania. Do 15 października w sklepach i aplikacji czekają super oferty oraz urodzinowy konkurs, w którym do wygrania jest aż milion Frikasów w programie lojalnościowym.