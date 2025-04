Spis treści

Wzrost PKB w I kwartale 2025 - analiza danych GUS

Polska gospodarka w I kwartale 2025 roku zanotowała wzrost na poziomie 3,2 proc. w ujęciu rocznym, jak wynika z danych opublikowanych przez GUS i skomentowanych przez ekonomistów Banku Pekao. Ten wynik jest jednak niższy od wcześniejszych oczekiwań analityków, którzy prognozowali wzrost na poziomie 3,5 proc. Mimo to, ekonomiści oceniają, że dane te są pozytywne, choć wskazują na pewne spowolnienie w porównaniu do wcześniejszych prognoz. Szczegółowa analiza danych GUS pozwala na lepsze zrozumienie czynników, które wpłynęły na ten wynik.

Sprzedaż detaliczna w marcu 2025 - co mówią dane GUS?

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2025 roku spadła o 0,3 proc. w ujęciu rocznym, ale wzrosła o 14,3 proc. w ujęciu miesięcznym, jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła o 0,6 proc. rok do roku. Te mieszane dane wymagają głębszej analizy, aby zrozumieć, jakie czynniki wpłynęły na taką sytuację. Ekonomiści Banku Pekao zwracają uwagę na specyfikę marca i kwietnia, związaną z wpływem Wielkanocy na strukturę sprzedaży.

Wpływ Wielkanocy na sprzedaż detaliczną - komentarz ekonomistów Banku Pekao

Ekonomiści Banku Pekao zwracają uwagę na specyfikę marca i kwietnia w kontekście sprzedaży detalicznej. Ruchoma data Wielkanocy ma znaczący wpływ na moment kumulacji zakupów żywności, co z kolei wpływa na dynamikę sprzedaży w tych dwóch miesiącach. Jak podkreślają, wcześniejszy termin Wielkanocy skutkuje wyższą dynamiką sprzedaży w marcu. Wielkanocy można przypisać nawet 2-3 punkty procentowe wahań dynamiki sprzedaży w tym okresie, co może maskować trendy w innych kategoriach sprzedaży.

Według ekonomistów, taka sytuacja miała miejsce również w 2025 roku, co potwierdzają dane o niższej sprzedaży żywności w marcu. Z drugiej strony, w marcu mocno przyspieszyła sprzedaż dóbr trwałego użytku, takich jak samochody (wzrost z 5,1 proc. do 18,4 proc. r/r) oraz meble, RTV i AGD (wzrost z 5,8 proc. do 12,9 proc. r/r). Dodatkowo, niezły wynik odnotowano w sprzedaży odzieży i obuwia (6,7 rpoc. r/r), natomiast sprzedaż kosmetyków i farmaceutyków wyhamowała (do 5 proc. r/r). Największym rozczarowaniem okazał się spadek sprzedaży w kategorii "Pozostałe" (sklepy budowlane) o 12,2 proc. r/r.

Prognozy Banku Pekao dla konsumpcji prywatnej i wzrostu gospodarczego w Polsce

Ekonomiści Banku Pekao oszacowali, że w ujęciu odsezonowanym sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu o 1,9 proc. w stosunku do lutego, odrabiając większość strat z poprzedniego miesiąca. Cały kwartał zamknął się wzrostem sprzedaży o 1,1 proc. r/r, co ekonomiści oceniają jako wynik słaby, ale nie katastrofalny. Na podstawie dostępnych danych szacują, że konsumpcja prywatna w I kwartale 2025 roku wzrosła o około 3 proc. r/r. Zwracają uwagę, że konsumpcja jest praktycznie niewrażliwa na moment wystąpienia Wielkanocy.

Ich zdaniem, polska gospodarka urosła w I kwartale o 3,2 proc. r/r, nieco poniżej pierwotnych założeń (3,5 proc.), głównie z powodu wolniejszego startu inwestycji. Ekonomiści Banku Pekao będą uważnie monitorować dalsze dane makroekonomiczne, aby na bieżąco aktualizować swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.