Najnowsze dane

Średnia krajowa coraz bliżej 10 tys. zł! GUS ujawnił, ile zarabiają Polacy

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 9055,92 zł brutto! To wzrost aż o 7,7 proc. względem marca 2024 roku. Średnia płaca w Polsce co raz bardziej zbliża się do psychologicznej granicy 10 tys. zł miesięcznie.