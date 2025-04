Prace domowe wrócą do polskich szkół? MEN umywa ręce

Jawność płac – krok w dobrą stronę?

Nadciąga rewolucja na rynku pracy. Koniec z tajemnicą dotyczącą wynagrodzenia w ofertach pracy? Teraz wiele osób poszukujących nowego miejsca pracy nie wie, jakie wynagrodzenie oferuje pracodawca. A taka wiadomość już na starcie weryfikowałaby kandydatów, gdyż nie składałyby CV osoby, dla których proponowane wynagrodzenie jest po prostu za niskie. Nowelizacja Kodeksu Pracy, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma wprowadzić informacje dla kandydatów o wysokości pensji oferowanej na danym terenie. Wiadomość ta może być już dostępna na dodatkowym ogłoszeniu rekrutacyjnym lub podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Zmiany mają dotyczyć także samego formułowania treści ogłoszeń o pracę. Chodzi o to, by ogłoszenia miały formułę neutralną pod względem płci. Ma to zapobiegać dyskryminacji i promować równość na rynku pracy.

Nowelizacja Kodeksu Pracy ma wejście w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z założeniami ostatecznie nowelizacja ma może obowiązywać od dnia 1 stycznia 2026 r.

Implementacja dyrektywy UE

Projekt nowelizacji to jeden z kroków w stronę pełnej implementacji dyrektywy UE, której wersja polska musi zostać wdrożona 7 czerwca 2026 roku . Jak zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski , prace nad nowym projektem ustawy, który zawiera pozostałe zmiany wymagane przez dyrektywę, są już w toku i mają być zakończone do końca roku.

