Polska marka odzieżowa ogłosiła bankructwo. Zniknie z rynku po 26 latach

Spółka Active MG ogłosiła upadłość

W drugim kwartale 2024 roku do kieleckiego sądu gospodarczego wpłynęły dwa wnioski w sprawie ogłoszenia upadłości marki Active MG. Sąd już podjął decyzję i ogłosił upadłość polskiej spółki oferującej sportową odzież i obuwie. Na początku października urząd skarbowy w Kielcach podał informację o umorzeniu postępowania dotyczącego niewyegzekwowanych wierzytelności.

Active MG upada po 26 latach działalności

Spółka Active MG rozpoczęła działalność w 1998 r. Wtedy otwarto pierwszy sklep stacjonarny w centrum Kielc. Active to marka sklepów sportowych oferujących odzież i obuwie takich marek, jak: Adidas, Nike, Puma oraz Reebok. Od 2008 roku marka prowadzi także sklep internetowy. Według danych z firmowej strony internetowej, spółka miała swoje sklepy w wielu dużych centrach handlowych m.in. w C.H. Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim czy CH Posnania. Takich punktów było łącznie 7. Spółka w roku obrotowym 2022 osiągnęła przychody netto ze sprzedaży towarów w wysokości 9,8 mln zł, ponosząc stratę na sprzedaży w wysokości 6,3 mln zł. W porównaniu do roku 2021 przychody ze sprzedaży spadły o ok. 57,7 proc.

Masowe bankructwa polskich firm

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że w ciągu trzech kwartałów 2024 r. odnotowano 331 upadłości firm, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Najwięcej postępowań dotyczy branż związanych z przetwórstwem przemysłowym (22,66 proc.) oraz handlem (20,54 proc.)