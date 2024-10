i Autor: Shutterstock

Polski eksport spada. 10 branż, z których wygryźli nas Chińczycy

Polski eksport spada. Stworzyliśmy listę 10 branż, które odczuwają to najdotkliwiej. To m.in. produkcja mebli, baterii elektrycznych, części do maszyn i pojazdów. Prawie we wszystkich udziały w Europie zyskują Chiny, w niektórych Hiszpania - pisze w poniedziałek (28.10) "Puls Biznesu".