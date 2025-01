Wyższe wypłaty dla aktywnych zawodowo emerytów

Od 1 stycznia 2025 płaca minimalna wzrosła z 4300 zł brutto (3262 zł netto) do 4666 zł brutto (3510 zł netto). To oznacza, że wzrosną wynagrodzenia seniorów łączących pobieranie emerytury z pracą zawodową. Grupa aktywnych zawodowo seniorów rośnie z roku na rok. W Polsce pracuje już średnio co siódmy emeryt. Jak podaje biznes.interia.pl - podwyżkę może dostać ponad 800 tys. emerytów. Wielu z pracujących seniorów podwyżkę wypłaty powinno dostać do końca stycznia. Wynika to z faktu, że zwykle emeryci zatrudniani otrzymują wypłatę równą płacy minimalnej.

Osoby zatrudnione w oparciu o stawkę minimalną, w styczniu powinny dostać 366 zł brutto podwyżki. Na rękę natomiast podwyżka sięgnie 249 zł netto, gdyż 4666 zł brutto netto to niemal 3511 zł.

Coraz więcej osób pracuje na emeryturze

Na przestrzeni ostatnich 5 lat (2018 - 2023) liczba pracujących emerytów wzrosła o 14 proc., jak wynika z danych ZUS. W 2018 roku zatrudnienie seniorów sięgało 747 tys. osób, zaś w 2023 roku ich liczba wynosiła już 854 tys. pracujących seniorów. Większość pracujących emerytów to kobiety - spośród grupy pracujących po emeryturze te stanowią 57,8 proc., natomiast średni wiek emeryta w pracy to 67 lat i 3 miesiące.

Kto może dorabiać na emeryturze bez ograniczeń?

Emeryci pobierający emeryturę właściwą, którzy przekroczyli wiek emerytalny (wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń.

Seniorzy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie, co może doprowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia z ZUS. Limity zarobkowe zmieniają się co trzy miesiące. Do 28 lutego 2025 roku limity są następujące:

* 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2024 r. wynosi 5713,20 zł. Przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,

* 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2024 r. wynosi 10 610,20 zł. Przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Autor:

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie