Powodzianie stracą obecne zasiłki przez pomoc finansową? Oto, co mówią przepisy

Pomoc dla powodzian nie wpłynie na dostęp do świadczeń pomocy społecznej

Osoby samotne lub rodziny poszkodowane w wyniku powodzi będą mogły otrzymać do 10 tys. natychmiastowej pomocy doraźnej, 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych i 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.

MRPiPS poinformowało, że świadczenia powodziowe nie wliczają się do dochodu a skorzystanie z nich nie wpłynie na dostęp do innych świadczeń pomocy społecznej, ani na możliwość utrzymania statusu bezrobotnego. Dzięki temu można ubiegać się np. o świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, stypendia i pomoc materialną czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Pożyczka z Urzędu Pracy w warunkach powodzi – możliwość umorzenia

Bezrobotni, którzy wzięli pożyczkę w Urzędzie Pracy na szkolenie zawodowe, mogą ubiegać się o jej umorzenie. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do urzędu pracy do 31 grudnia. "Kryterium umorzenia to trwała lub czasowa przeszkoda w funkcjonowaniu instytucji szkoleniowej (spowodowana powodzią) lub spowodowana powodzią przeszkoda w ukończeniu szkolenia przez osobę poszkodowaną" - podało MRPiPS.

Osoby, w których firmie miejsce pracy uległo zniszczeniu, mogą ubiegać się o umorzenie wcześniejszej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Wnioski muszą złożyć do urzędu pracy do końca bieżącego roku.

Bezrobotnym, którym "umorzono środki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej w związku z utratą miejsca pracy na skutek powodzi, przysługuje prawo ponownego złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej".

Jakie rodzaje dochodu nie wliczają się do dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej?

Art. 8. Ustawy o pomocy społecznej wymienia rodzaje dochodów niewliczających się do limitu dochodowego uprawniającego do świadczeń z tej ustawy. Nie wlicza się przykładowo:

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego

zasiłku celowego

świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej

dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

dodatku węglowego oraz elektrycznego