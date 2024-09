Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu powodzi. 10 dni płatne

Przepis ustawy, który usprawiedliwia nieobecność w pracy z powodu powodzi

Jeżeli w związku z powodzią pracownik nie może świadczyć pracy, to jego nieobecność uznaje się za usprawiedliwioną na podstawie art. 8 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Zgodnie z tym przepisem:

Faktyczna niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią stanowi podstawę usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (…) pracownikowi przysługuje prawo do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia za pracę, (…) przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych wynikających z rozkładu czasu pracy pracownika.

Przepis nie ma zastosowania do pracowników, których uprawnienie do wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu powodzi lub do innej formy rekompensaty utraconego wynagrodzenia z tego tytułu wynika z odrębnych przepisów. Wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie pracy innego rodzaju niż wynikająca z nawiązanego stosunku pracy, jeżeli jest to konieczne.

Wolne z powodu siły wyższej

Dni wolne z powodu siły wyższej zostały opisane w nowym przepisie - art. 148 (1) Kodeksu pracy: „Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.”

Wspomniany art. 148 (1) Kodeksu pracy nie precyzuje formy zgłoszenia wolnego z powodu siły wyższej. Oznacza to, że można wnioskować zarówno ustnie jak i elektronicznie. Dopuszczalny jest zarówno telefon, jak i wiadomość sms.