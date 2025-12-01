Firmy transportowe realizujące przewozy do UE mogą ubiegać się o refundację kosztów wymiany tachografów, niezależnie od wielkości floty czy rodzaju przewozów.

Na modernizację ponad 100 tys. pojazdów przeznaczono 320 mln zł z KPO.

Wnioski składa się elektronicznie w ARiMR do 31 stycznia 2026 r. (lub do wyczerpania środków), z preferencją dla wniosków obejmujących do 10 pojazdów.

Dopłaty mają pomóc polskim przewoźnikom, liderom w transporcie drogowym w UE, utrzymać konkurencyjność i dostosować się do nowych wymogów technologicznych.

Dofinansowanie wymiany tachografów – kto może złożyć wniosek

Od poniedziałku firmy transportowe, które realizują przewozy do państw Unii Europejskiej, zyskały możliwość ubiegania się o refundację kosztów wymiany tachografów. Z programu skorzystają wszyscy przewoźnicy mający licencję wspólnotową – niezależnie od tego, czy posiadają kilka aut, czy rozbudowaną flotę, oraz bez względu na profil działalności: przewozy towarowe i osobowe są traktowane tak samo.

320 mln zł z KPO na modernizację ponad 100 tys. pojazdów

W ramach wsparcia do polskich przewoźników drogowych trafi łącznie prawie 320 mln zł. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, a ich celem jest wymiana tachografów w około 107 tys. pojazdów. Skala programu jest wyjątkowa na tle Europy – to najszerszy mechanizm pomocy tego typu w UE, a Polska pozostaje jedynym krajem, który uruchomił tak duży budżet na ten cel.

Jak i do kiedy składać wnioski o dopłaty do tachografów

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie, w systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pomoc będzie przyznawana aż do wyczerpania środków, a decydująca okaże się kolejność przesłania wniosku. Jednocześnie wprowadzono preferencję dla mniejszych pakietów – pierwszeństwo mają wnioski obejmujące pierwsze 10 pojazdów zgłoszonych przez daną firmę. Nabór potrwa do 31 stycznia 2026 r., więc przewoźnicy mają ograniczony czas na przygotowanie dokumentów.

Polski transport drogowy w UE – dlaczego wsparcie jest ważne

Branża transportu drogowego w Polsce od lat mocno napędza gospodarkę i utrzymuje czołową pozycję w Europie. Polscy przewoźnicy wykonują ok. 20 proc. unijnych przewozów towarowych, wyprzedzając Niemcy (15 proc.) i Hiszpanię (14 proc.). Sektor TSL zatrudnia w kraju około 1 mln osób, w tym blisko 370 tys. kierowców, oraz generuje niemal 6,5 proc. PKB. Od 2007 r. Polska nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce w międzynarodowym transporcie drogowym, korzystając z floty ponad 260 tys. pojazdów spełniających normę Euro 6. Dopłaty do tachografów mają pomóc firmom utrzymać konkurencyjność i bezpiecznie dostosować się do unijnych wymogów technologicznych.

