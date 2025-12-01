Niski poziom gotowości: Tylko 12% dużych i średnich firm jest w pełni gotowych na wdrożenie KSeF, a 14% nie potrafi ocenić swojego stopnia przygotowania.

Problemy techniczne i kadrowe: Opóźnienia dostawców (26%) i wewnętrzne trudności firm (23%) to główne bariery we wdrożeniu KSeF.

Presja na przesunięcie terminu: Posłowie PiS domagają się odsunięcia startu KSeF z powodu technicznej niegotowości firm.

Ryzyko zakłóceń: Brak przesunięcia terminu może skutkować kumulacją wdrożeń i zakłóceniami w rozliczeniach wielu przedsiębiorstw.

Krajowy system e-faktur coraz bliżej

Wprowadzenie KSeF ma ujednolicić wystawianie faktur, jednak finisz przygotowań wygląda nerwowo. Jak podaje „Rzeczpospolita”, sporo firm nadal przebudowuje procesy sprzedażowe i księgowe, a część dopiero testuje połączenia z systemem państwowym. Przy złożonych środowiskach IT to nie tylko aktualizacja programu, ale też porządkowanie danych i procedur.

Gotowość firm do e-fakturowania

Skala niegotowości jest duża. „Tylko 12 proc. dużych i średnich firm deklaruje, że są w pełni gotowe do dokumentowania sprzedaży z użyciem KSeF” – wynika z ankiety GT, którą przeprowadzono wśród właścicieli i członków zarządów 100 dużych i średnich spółek, a której wyniki publikuje „Rz”.

Kolejne 45 proc. badanych ocenia, że jest przygotowanych w stopniu średnim lub dużym. Reszta wskazuje na mało zaawansowane prace albo – jak 14 proc. – brak jasnej oceny. To oznacza ryzyko kumulacji wdrożeń tuż przed startem.

Bariery we wdrażaniu systemu

Najczęściej padają wskazania na problemy techniczne. 26 proc. respondentów mówi o opóźnieniach dostawców i integratorów, a 23 proc. przyznaje, że trudności leżą po stronie firmy. Bez testów i szkoleń nawet gotowe narzędzia mogą zawieść w dniu wejścia obowiązku.

Temat trafił też do polityki. „Rz” przypomina, że Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Cyfryzacji mają trzy tygodnie na odpowiedź na interpelacje posłów PiS z 20 listopada, którzy domagają się „odsunięcia terminu startu KSeF z powodu technicznego nieprzygotowania firm do e-fakturowania".

Jeśli termin nie zostanie zmieniony, firmy będą musiały przyspieszyć prace, by uniknąć zakłóceń w rozliczeniach.

