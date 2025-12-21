Włoskie ceny biletów lotniczych na trasach krajowych wzrosły rekordowo, nawet o 700%, szczególnie na połączeniach północ-południe w okresie przedświątecznym.

Najdroższe są loty na Sycylię i do Kalabrii, gdzie bilety powrotne z Mediolanu kosztują ponad 400 euro, a ceny przekraczają 300 euro.

Paradoksalnie, loty międzynarodowe, np. do Nowego Jorku, bywają tańsze niż krajowe, co wywołuje krytykę polityki cenowej linii lotniczych.

Niektórzy pasażerowie szukają kreatywnych rozwiązań, takich jak loty z przesiadką w Krakowie, by zaoszczędzić ponad 100 euro na podróży krajowej.

Rekordowe ceny biletów lotniczych we Włoszech

Przedświąteczny okres we Włoszech co roku oznacza masowe podróże mieszkańców południa kraju, którzy pracują lub studiują na północy. W tym sezonie skala podwyżek cen biletów lotniczych osiągnęła jednak niespotykany dotąd poziom. Na trasach łączących północ z południem kraju ceny wzrosły nawet o 700 proc. w porównaniu ze standardowymi stawkami.

Największy wzrost dotyczy połączeń obsługiwanych zarówno przez tradycyjne linie lotnicze, jak i przewoźników niskokosztowych. Eksperci wskazują, że główną przyczyną jest gwałtowny wzrost popytu w krótkim czasie, przy ograniczonej liczbie dostępnych miejsc.

Najdroższe trasy północ–południe

Jak informuje dziennik „Il Messaggero”, najwyższe ceny odnotowano na trasach z północy kraju na Sycylię. Bilet powrotny na trasie Mediolan–Katania kosztuje nawet 437 euro, natomiast przelot Mediolan–Palermo to wydatek rzędu 406 euro. Równie drogie są połączenia do miast w Kalabrii, gdzie ceny przekraczają 300 euro.

Skala podwyżek sprawia, że krajowe loty stają się mniej dostępne dla wielu pasażerów, zwłaszcza rodzin planujących świąteczne spotkania.

Loty zagraniczne tańsze niż krajowe

Paradoksalnie, w tym samym czasie tańsze okazują się połączenia międzynarodowe. Włoskie media podkreślają, że bilety do wielu europejskich miast, a nawet na trasie Rzym–Nowy Jork, kosztują mniej niż loty wewnątrz kraju. To dodatkowo podsyca krytykę wobec polityki cenowej linii lotniczych.

W obliczu rekordowych cen część pasażerów decyduje się na nietypowe rozwiązania. Ustalono na przykład, że podróż z Mediolanu do Katanii może być tańsza, jeśli obejmuje przesiadkę w Krakowie. W takim wariancie można zaoszczędzić ponad 100 euro, choć kosztem dłuższego czasu podróży.

