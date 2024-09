Pracodawcy stosują "karę za macierzyństwo"? Pensje kobiet w tym wieku rosną wolniej

Zarobki kobiet niższe od mężczyzn

"Rzeczpospolita" podaje, że mediana wynagrodzeń w Polsce w marcu 2024 r. wyniosła "około 6549 zł brutto i była o blisko jedną czwartą niższa od średniej". "Jak wynika z danych GUS, o ile w grupie wiekowej 24 lata i mniej mediana zarobków kobiet jest o około 300 zł niższa niż mężczyzn, o tyle w grupie 25–34 lata – już o ponad 570 zł, a wśród osób w wieku 35–44 lata – o blisko 800 zł" - informuje gazeta. Różnica ta zawęża się dopiero w starszych grupach wiekowych. "O ile w grupie osób do 24 lat mediana zarobków mężczyzn jest o około 6 proc. wyższa niż u kobiet, o tyle w grupie 35–44-latków – dwukrotnie wyższa (ponad 12 proc.)" - napisano.

Dysproporcja w zarobkach karą za macierzyństwo?

Jak podkreśla "Rz" - ważna jest też dynamika zmian. "Przeciętny (+medianowy+) mężczyzna w wieku 35–44 lata zarabia prawie 37 proc. więcej niż w wieku 24 lata i mniej, kobieta 29 proc. więcej. Słowem: w okresie życia, w którym zwykle rodzi się i wychowuje dzieci, rośnie dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn" -pisze gazeta.

"Te dane to dla mnie dowód na karę za macierzyństwo" – nie ma wątpliwości, cytowany przez "Rz", Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ekspert w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zauważa, że wiek powyżej 35 lat uznaje się za okres szczytu karier na rynku pracy. – Jeśli dynamiki się wtedy różnią, to sugeruje, że kobiety nie mogą w pełni skorzystać z tego „prime’u” – komentuje.

Co to jest mediana wynagrodzeń?

Średnie wynagrodzenie Polaków (określane najczęściej jako średnia krajowa) to wyliczenie publikowane przez GUS raz w miesiącu. GUS rzadziej publikuje informacje o medianie krajowej niż o średniej krajowej, ponieważ jest trudniejsza do wyliczenia. Mediana wynagrodzeń to wartość znajdująca się dokładnie pośrodku wszystkich branych pod uwagę danych, a więc 50 proc. z nich to wynagrodzenia niższe od mediany, a pozostałe 50 proc. – wyższe.

