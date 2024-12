To koniec wolnej Majówki? Zmiany są już w parlamencie

Ile zarabiają górnicy? Pięciocyfrowa kwota

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu 2024 roku średnia płaca w sektorze "Górnictwo i wydobywanie" wynosiła 12 835,09 zł brutto, czyli mniej niż w kwietniu 2023 roku gdy wynosiła 13 269,88 zł. To jednak średnia płaca, która bierze pod uwagę różne stanowiska, więc nie przedstawia jednoznacznie zarobków górników.

Wiele zależy również od miejsca zatrudnienia. Agencja Rozwoju Przemysłu opierając się na danych dotyczących górnictwa kamiennego podaje, że przeciętne wynagrodzenie górników wynosi 12 857,59 zł. Pracownicy podziemni mają zarabiać średnio 13 457,93 zł, a na stanowiskach robotniczych 12 831,26 zł. Pracownicy na powierzchni mogą liczyć na przeciętne zarobki 10 771,81 zł, a na stanowiskach robotniczych 9 726,70 zł. Oczywiście są to kwoty brutto.

Z kolei w Polskiej Grupie Górniczej przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku wyniosło 12 399 zł brutto. Natomiast w Lubelskim Węglu "Bogdanka" średnia płaca wynosi 13,7 tys. zł brutto.

W Jastrzębskiej Spółce węglowej średnie miesięczna płaca bez jednorazowych nagród, czy premii miała wynosić 15 575 zł.

Dodatki do pensje i przywileje emerytalne

Oprócz wynagrodzeń górnikom przysługują liczne dodatki np. czternastka, czyli dodatkową wypłata, jeśli kopalnia wypracuje określony zysk oraz dodatek z okazji Dnia Górnika, czyli "barbórkowe", czy nagrody jubileuszowe. Jak podała Polska Grupa Górnicza, średnia wysokość barbórki wyniesie w 2024 roku 12 tys. zł brutto.

Górnicy są jedną z grup zawodowych, które mają odrębne przepisy emerytalne. Przykładowo górnik może przejść na emeryturę niezależnie od wieku - wystarczy, że pracuje w zawodzie 25 lat. Ponadto każdy rok pracy liczy im się jak 1,5-1,8 lat stażu pracy.

Do tego do emerytur górników dopłaca państwo, tym samym górnicy mają najwyższe świadczenia z ZUS. Z informacji "Faktu", który dotarł do danych o wysokości emerytur wynika, że w pierwszej połowie 2024 roku górnicy otrzymywali średnio 6 997,21 zł brutto emerytury.