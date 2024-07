Wrze w kopalni Bogdanka. Górnicy chcą podwyżek, boją się o miejsca pracy. Ile zarabia górnik

W kopalni Bogdanka brak porozumienia co do wynagrodzeń oraz niepokój o miejsca pracy

Businessinsider.com.pl informuje, że załoga chce 15% podwyżki jednak zarząd oferuje jednorazową premię na poziomie 2 tys. zł. Porozumienia nie widać. Strona związkowa uważa, że oferta "dalece odbiega od oczekiwań pracowników, głównie związanych ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania wywołanych inflacją i wzrostem kosztów energii." Jednak najgorszy aspekt kryzysu to brak nabywców na węgiel. Nałożyła się na to ciepła zima. To sprawia, że magazyny kopalni pękają w szwach. Związkowcy chcą wsparcia rządu, nie wiadomo czy ten postulat ma szansę na realizację.

Kryzys obejmuje również najwyższe władze kopalni Bogdanka

Pod koniec czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. nie udzieliło absolutorium za 2023 r. byłemu prezesowi Kasjanowi Wyligale. Wyligała był prezesem kopalni od 13 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r., kiedy to do czasowego wykonywania czynności prezesa rada nadzorcza delegowała swojego członka – Sławomira Krenczyka. 25 kwietnia rada nadzorcza powołała na prezesa Zbigniewa Stopę, który kierował spółką w latach 2012-2016.

Wydobycie węgla brutto spadło z blisko 12,7 mln w 2022 r. do 11,7 mln t w 2023 r, produkcja węgla handlowego - z 8,4 mln do 7 mln t, a sprzedaż – z 8,4 mln do 6,7 mln t. Jednocześnie uzysk zmniejszył się z 66,2 do 60,1 proc. Na koniec 2023 r. grupa kapitałowa zatrudniała na stanowiskach robotniczych blisko 5 tys. pracowników i ponad 1,1 tys. – na stanowiskach nierobotniczych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 13,7 tys. zł.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. W październiku ub.r. Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że Skarb Państwa i Enea podpisały umowę przedwstępną o zakupie przez Skarb Państwa 100 proc. jej udziałów w kopalni.