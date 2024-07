Węgiel mocno zdrożeje z powodu nowych norm? Projekt rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska – jakość węgla pod kontrolą

- Zawartość popiołu wpływa wprost proporcjonalnie na wielkość emisji pyłu podczas spalania paliw stałych, proponuje się obniżenie zawartości popiołu w tych paliwach. Zawartość popiołu wskazuje, ile pozostałości zostaje po spaleniu paliwa stałego (…) obecnie na rynek wprowadzane są już teraz sortymenty paliwa, które spełniają wybrane zaproponowane w projekcie parametry – to fragment uzasadnienia rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

W dużym skrócie – tylko niektóre rodzaje paliwa węglowego spełniają rygorystyczne parametry dotyczące emisji zanieczyszczeń. Nie można wykluczyć, ze spółki węglowe zostaną zmuszone znacząco zwiększyć koszty, aby się dostosować, co na końcu przełoży się na konsumentów.

„Rozporządzenie węglowe” – ukłon w stronę organizacji eko i zielonej rewolucji w UE

- W związku z licznymi postulatami skierowanymi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zarówno przez obywateli, jak i przez organizacje pozarządowe (…) Należy podkreślić, że zaproponowana zmiana nazw sortymentów paliw wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/825 – to kolejny fragment uzasadnienia wskazujący na zasadniczy cel.

Węgiel ma być bardziej przyjazny środowisku, choćby miał podrożeć.

Czy „rozporządzenie węglowe” spowoduje ubóstwo energetyczne polskich gospodarstw?

- (…) zdecydowana większość tego produktu nie spełni tych norm; norm, które i tak są już mocno wyśrubowane (…) może to spowodować znaczące podniesienie się w krótkim czasie cen węgla dla odbiorców indywidualnych (…) zapewne nakłoni to kolejną grupę gospodarstw domowych do zmiany sposobu ogrzewania (…) ale ogromnie znaczącej grupy tych gospodarstw nie będzie na to stać – podkreśla cytowany przez portalsamorzadowy.pl prof. Paweł Bogacz z AGH w Krakowie.

- W naszej ocenie, zawarte w projekcie wymagania jakościowe (…) wyeliminują w praktyce węgiel krajowych producentów oraz węgle z dotychczasowych kierunków importu (…) Istnieje ryzyko, że duża część odbiorców indywidualnych pozostanie bez możliwości ogrzewania swych domów paliwem spełniającym nowe wymagania jakościowe – to fragment opinii OPZZ do projektu rozporządzenia. Treść wydaje się być zbieżna z cytowanym wcześniej stanowiskiem eksperta z AGH.

Gospodarstwa domowe używające węgiel powinny być przygotowane na duże podwyżki lub konieczność zmiany źródła ciepła. Węgiel może mocno zdrożeć.

