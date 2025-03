Spis treści

Spotkanie w Kancelarii Premiera: Deregulacja nabiera tempa

Premier Donald Tusk zapowiedział na konferencji prasowej po szczycie w Brukseli, że w poniedziałek w południe w jego kancelarii odbędzie się spotkanie z reprezentantami strony społecznej. Celem spotkania jest omówienie postępów w pracach nad deregulacją oraz przedstawienie wspólnego raportu.

W poniedziałek w samo południe w mojej kancelarii odbędzie się spotkanie z przedstawicielami strony społecznej i złożymy wspólnie pierwszy meldunek, gdzie jesteśmy z deregulacją – zapowiedział premier.

Inicjatywa ta ma na celu usprawnienie funkcjonowania firm w Polsce poprzez zmniejszenie biurokracji i uproszczenie procedur.

Deregulacja w UE: Polska w awangardzie zmian

Podczas swojego wystąpienia w Brukseli, premier Tusk podkreślił, że temat deregulacji zyskuje coraz większą popularność w całej Unii Europejskiej. Zaznaczył, że choć nie wszyscy używają tego samego terminu, cel jest wspólny: zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw.

Jak zaznaczył, nawet jeśli w UE niektórzy wolą używać innych słów, takich jak symplifikacja, bo "deregulacja brzmi zbyt radykalnie", to przywódcy państw UE zgodzili się, że "ograniczenie liczby przepisów musi być bardzo poważne i odczuwalne natychmiast, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw".

Unijni liderzy są zgodni co do potrzeby natychmiastowego działania, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, które często najbardziej odczuwają skutki nadmiernych regulacji.

Konkretne cele: Redukcja obciążeń o 30%

Ambitnym celem, jaki stawia sobie Unia Europejska, jest znaczące zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla firm. Premier Tusk zapowiedział konkretne działania w tym zakresie.

"Do czerwca podejmiemy decyzje, które zredukują o 30 proc. obciążenia, koszty wywołane nadmierną regulacją, obciążenia administracyjne firm europejskich, jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa" – zadeklarował premier. Redukcja o 30% ma przynieść realne korzyści dla przedsiębiorstw, poprawiając ich konkurencyjność i ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej.

Współpraca ze stroną społeczną: Rafał Brzoska zaangażowany w proces

Premier Tusk podkreślił, że w Polsce działa specjalny zespół, który zajmuje się kwestiami deregulacji. Stronę społeczną w tym zespole reprezentuje biznesmen Rafał Brzoska, co ma zapewnić uwzględnienie perspektywy przedsiębiorców w procesie legislacyjnym. Jak podkreślił, "dobrze się składa", bo w Polsce działa wspólny zespół, w którym stronę społeczną reprezentuje biznesmen Rafał Brzoska.

Zaangażowanie przedstawiciela biznesu ma zagwarantować, że proponowane zmiany będą odpowiadać na realne potrzeby przedsiębiorców i przyczynią się do poprawy ich sytuacji.

Polska chce wyprzedzić Unię: Przyspieszenie konsultacji

Premier Tusk wyraził chęć, aby Polska przedstawiła swoje propozycje deregulacyjne jeszcze przed czerwcem, tak aby mogły one zostać uwzględnione w unijnych decyzjach.

"Jesteśmy gotowi do przedstawienia takiego wcześniejszego pakietu w niedługim czasie, ale bardzo mi zależy na tym, i o tym będę rozmawiać ze stroną społeczną, aby przyspieszyć konsultacje, jeśli chodzi o prawo europejskie" - zaznaczył.

Aby to osiągnąć, konieczne jest przyspieszenie konsultacji ze stroną społeczną, co pozwoli na szybkie opracowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań.

Podsumowanie: Szansa na lepsze jutro dla polskich firm

Inicjatywa deregulacyjna, o której mówił premier Tusk, stanowi szansę na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i uproszczenie procedur może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich firm oraz pobudzić rozwój gospodarczy. Kluczowe będzie skuteczne przeprowadzenie konsultacji ze stroną społeczną oraz szybkie wdrożenie konkretnych rozwiązań.