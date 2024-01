Prezenty na Dzień Babci i Dziadka 2024. Nowe promocje w Aldi

Aldi - mega promocje na Dzień Babci i Dziadka

Z okazji zbliżającego się święta Babci i Dziadka sieć Aldi przygotowała liczne promocje m.in. na słodkie podarunki. O ponad 20 proc. taniej kupimy np. kultową Czekoladę orzechową „z okienkiem” marki Chateau, różnego rodzaju zestawy pralinek i desery lodowe. W promocji znajdziemy też konfitury i kawę – np. o 30 proc. mniej zapłacimy za kawę Dallmayr Classic/Classic Kräftig.

Dobrym pomysłem na prezent będą też kwiaty, które pozwolą wnieść nieco wiosny do domu w samym środku zimowej aury za oknem. Waldi znajdziemy m.in. przepiękny bukiet hiacyntów za 9,99 zł oraz róż i tulipanów w cenie 11,99 zł. Od piątku w ofercie dostępne będą też pierwiosnki (w cenie 5,49 zł), kalanchoe (za 9,99 zł) oraz narcyzy i hiacynty (w cenie 4,99 zł za sztukę).

Praktyczne prezenty na Dzień Babci i Dziadka w Aldi

W ofercie prezentowej Aldi nie zabrakło też kosmetyków i produktów związanych ze zdrowiem, jak np. zestaw miodów w specjalnym opakowaniu na Dzień Babci i Dziadka w cenie 24,99 zł czy Tonik na odporność za 19,99 zł. Dla miłośników dekoracji domowych ciekawą propozycją mogą się z kolei okazać świece zapachowe premium z drewnianym knotem marki własnej Home Creation (dostępne różne rodzaje w cenie 24,99 zł) lub ozdobny bieżnik żakardowy – do kupienia za 13,99 zł.

Za 24,99 zł możemy np. kupić lupę z podświetleniem LED, która posiada składany stojak, ruchomą rączkę i umożliwia nawet 5-krotne powiększenie. Doskonałą propozycją na podarunek może też okazać się poduszka profilowana pod kark (dostępna w cenie 39,99 zł) czy ciepłe filcowe kapcie.

Hit promocji w Aldi

W Aldi za 539,99 zł kupimy maszynę do szycia, która oferuje aż 7 ściegów ozdobnych i 60 różnych wzorów ściegów wraz z obszywaniem dziurki na guzik. Idealnym dopełnieniem takiego kreatywnego prezentu będzie zestaw profesjonalnych nici do szycia za 14,99 zł lub piękny koszyk na przybory do szycia za 69,99 zł. Od soboty w sklepach Aldi znajdziemy też szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do majsterkowania, jak np. wiertarka udarowa 1600 W za 249,99 zł, zestaw bitów i wkrętaków w walizce za 39,99 zł czy organizer narzędziowo-warsztatowy w cenie 49,99 zł.

QUIZ PRL: Seniorzy mieli lepiej w PRL-u niż za PiS? Jakie mieli emerytury? Pytanie 1 z 10 Podczas awantur w kolejkach emeryci bili się: na pięści na laski bardzo rzadko Dalej