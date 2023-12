Podwyżki wyższe niż w Lidlu i Biedronce! Wzrost pensji pracowników Aldi w 2024

Podwyżki w Aldi w 2024 roku. Ile zarabia się w Aldi?

Sprzedawcy w Aldi z dwuletnim doświadczeniem mogą liczyć na zarobki wysokości nawet 5660 zł brutto. Podwyżki czekają również na pracowników centrów dystrybucyjnych – od stycznia magazynierzy w zależności od doświadczenia będą zarabiać od 4910 zł do 5510 zł. Na jeszcze wyższe stawki mogą liczyć pracownicy działu technicznego, operatorzy wózków widłowych oraz magazynierzy w mroźni.

Doceniając zaangażowanie i wysiłek pracowników, Zarząd i Dyrekcja ALDI Sp. z o.o. zdecydowali o wzroście wynagrodzeń od stycznia 2024 r. Wysokość płac pracowników sklepów uzależniona będzie od stanowiska, regionu, a także stażu pracy. Łącznie sieć zatrudnia obecnie ponad 4600 pracowników.

- W branży handlu detalicznego pracownicy stanowią fundament działalności firmy i decydują o jej sukcesie. To przede wszystkim od ich zaangażowania zależy zadowolenie klientów i rozwój firmy. Dlatego w ALDI podnosimy naszą konkurencyjność na rynku pracy, oferując stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie i budując angażujące i przyjazne środowisko pracy - mówi Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru HR ALDI Polska. – Stale obserwujemy rynek pracy oraz stawki obowiązujące w naszej branży i co roku oferujemy pracownikom podwyżki wynagrodzeń, zwiększając konkurencyjność ALDI na rynku. Nie inaczej jest również i tym razem – w tym roku ALDI przeznaczy na ten cel około 49,5 miliona złotych – wyjaśnia.

W sklepach ALDI wynagrodzenie należy do jednych z najwyższych na rynku. Zarobki pracowników w sklepach ALDI w styczniu 2024 dla początkującego sprzedawcy będą wynosić od 4910 do 5260 zł – oznacza to wzrost pensji na tym stanowisku nawet o 1050 zł. Sprzedawca po dwóch latach pracy otrzyma wynagrodzenie od 5310 do 5660 zł. Początkujący zastępca kierownika sklepu może liczyć na pensję od 5660 zł do 6060 zł, a po trzech latach – od 6610 zł do 7010 zł. Na stanowisku kierownika sklepu stawki wahają się od 7060 zł do 7660 zł w przypadku początkującego pracownika i od 7960 zł do 8560 zł w przypadku kierownika sklepu z kilkuletnim doświadczeniem.

Znaczące podwyżki czekają również pracowników centrów dystrybucyjnych. Początkujący magazynier będzie mógł liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4910 zł, a magazynier po dwóch latach pracy 5510 zł. Początkujący pracownicy działu technicznego, Magazynierzy w mroźni oraz operatorzy wózków widłowych mogą zarobić w ALDI 5260 zł, a po dwóch latach pracy nawet 5860 zł. W centrach dystrybucyjnych pracownicy kompletacji mogą dodatkowo otrzymać do 2500 zł brutto premii.

Benefity dla pracowników Aldi

W skład wynagrodzenia pracowników wchodzi m.in. karta przedpłacona dla pracowników o wartości 210 zł do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepach ALDI. Dla pracowników z dłuższym stażem ALDI oferuje nagrody jubileuszowe. Dodatkowo firma posiada również program poleceń pracowniczych i rozbudowany pakiet szkoleń. Dla zapewnienia większego poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, każdy nowy pracownik w ALDI jest zatrudniany z pominięciem okresu próbnego, a po roku pracy otrzymuje umowę na czas nieokreślony.Pracownicy ALDI mogą także liczyć na różnego rodzaju dodatki, jak np. dodatki za frekwencję w okresie świątecznym czy dodatkowe świąteczne doładowania kart przedpłaconych. W tym roku sieć przeznaczyła na ten cel łącznie ponad 2,67 miliona złotych, oferując pracownikom doładowania kart przedpłaconych o dodatkowe 300 zł i dodatek za frekwencję w wysokości 700 zł.

Pracownicy w Aldi zarobią więcej niż w Lidlu i Biedronce

W 2024 roku podwyżki dla zatrudnionych zapowiedziały także inne sieci sklepów. W sklepach i centrach dystrybucyjnych pracownicy Biedronki otrzymają wynagrodzenie wyższe o kwotę od 650 do 900 zł brutto. Średnio wzrost wynagrodzenia w sklepach wyniesie 17 proc.

Początkujący sprzedawca-kasjer w Biedronce zarobi od stycznia 2024 r. nie mniej niż 4700 zł do 5050 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4850 zł do 5300 zł brutto. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 6700 zł brutto. Wynagrodzenia zwiększą się także pracownikom centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 5050 - 5350 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5800 - 6100 zł brutto. Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe.

Z kolei w Lidlu od nowego roku pracownicy będą zarabiać od 4 550 zł brutto do 5 550 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy Lidl gwarantuje wzrost pensji do poziomu – od 4 800 zł brutto do 5 750 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 5 000 zł brutto do 6 000 zł brutto.

