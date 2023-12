Pensje w Lidlu i Biedronce idą w górę. Tyle zarabiają w popularnych dyskontach

Podwyżki pensji dla pracowników Lidla w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. pracownicy Lidla będą zarabiać od 4 550 zł brutto do 5 550 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy Lidl gwarantuje wzrost pensji do poziomu – od 4 800 zł brutto do 5 750 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 5 000 zł brutto do 6 000 zł brutto.

Podwyżki dostaną też pracownicy magazynów. Pensja wyniesie od 5 050 zł brutto do 5 650 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu od 5 350 zł brutto do 6 000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5 600 zł brutto do 6 300 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5 950 zł brutto do 6 600 zł brutto – pisze dlahandlu.pl. Menedżerowie sklepów dostaną wynagrodzenie w wysokości od 7 250 zł brutto. Dodatkowo - wszystkim menedżerom sklepów przysługuje komfortowy samochód służbowy. Łącznie Lidl przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 240 mln zł.

Lidl - benefity dla pracowników

Lidl zapewnia pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe i turystyczne, karty MultiSport oraz Medicover Sport, szkolenia, wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Wprowadzono także dodatkowy benefit, czyli roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmujące nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia.

Większe wynagrodzenia w Biedronce w 2024 roku

Ponad 65 tys. pracowników sieci Biedronka w sklepach i centrach dystrybucyjnych otrzyma wynagrodzenie wyższe o kwotę od 650 do 900 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. Średnio wzrost wynagrodzenia w sklepach wyniesie 17 proc.

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2024 r. nie mniej niż 4700 zł do 5050 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4850 zł do 5300 zł brutto. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 6700 zł brutto. Wynagrodzenia zwiększą się także pracownikom centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 5050 - 5350 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5800 - 6100 zł brutto. Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe.

