Afera w Nvidii. Prezes przyznaje się do romansu, firma wszczyna śledztwo

Wielka afera wstrząsnęła światem technologii. Prezes Nvidii, Jensen Huang, znalazł się w centrum skandalu, który łączy jego życie prywatne z bezpieczeństwem narodowym Stanów Zjednoczonych. Sprawa jest na tyle poważna, że firma postanowiła działać natychmiast.

W niedzielę rada dyrektorów Nvidii ogłosiła, że rozpoczyna niezależne dochodzenie. Ma ono wyjaśnić, czy prezes Jensen Huang mógł paść ofiarą działań obcego wywiadu. W tym samym czasie sam zainteresowany wystosował do pracowników list, w którym przyznał się do zdrady małżeńskiej.

Jestem winien mojej rodzinie i wam wszystkim przeprosiny – napisał Huang w mailu do pracowników, do którego dotarł portal Axios. – Byłem niewierny swojej żonie. Moje postępowanie zraniło ją i nasze dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem.

63-letni prezes technologicznego giganta oświadczył, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny i będzie pracował nad odbudową zaufania. Zapewnił też, że w pełni popiera śledztwo i będzie współpracował z komisją złożoną z niezależnych członków rady dyrektorów.

Kim jest kobieta, z którą romansował Jensen Huang?

Sprawa nie jest zwykłym skandalem obyczajowym. Kluczową postacią jest tu kobieta, z którą romansował szef Nvidii. Choć Huang nie wymienił jej nazwiska w swoim oświadczeniu, media szybko ustaliły, o kogo chodzi.

Jak doniósł „New York Times”, amerykańskie służby zidentyfikowały ją jako Alice Huang (Huang Le), menedżerkę z singapurskiej firmy Megaspeed, działającej w branży centrów danych. Według ustaleń wywiadu USA, kobieta miała zostać zwerbowana przez Chiny. Jej zadaniem było zdobywanie informacji i wywieranie wpływu na Nvidię.

Pekinowi zależy na dostępie do najbardziej zaawansowanych układów scalonych, które są kluczowe dla rozwoju sztucznej inteligencji. Oficjalnie ich eksport do Chin jest ograniczony przez amerykańskie sankcje. Romans z prezesem jednej z najważniejszych firm technologicznych na świecie miał być sposobem na obejście tych ograniczeń.

Jakie mogą być konsekwencje dla Nvidii i prezesa?

Choć na razie to tylko podejrzenia, afera może mieć poważne skutki. Zarząd Nvidii w oficjalnym komunikacie stara się tonować nastroje. Podkreślono, że bezpieczeństwo narodowe USA jest dla firmy priorytetem.

Rada dyrektorów Nvidii wszczyna niezależne dochodzenie w związku z niedawnymi doniesieniami medialnymi – czytamy w komunikacie. Dodano również, że zarząd „nie ma powodów, by sądzić, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa narodowego lub ujawnienia tajemnic handlowych Nvidii”.

Mimo tych zapewnień, pozycja Jensena Huanga jest zagrożona. Nawet jeśli śledztwo nie wykaże, że doszło do wycieku tajemnic, sam fakt narażenia firmy na takie ryzyko podważa jego wiarygodność jako lidera. Sytuację komplikuje fakt, że Huang od dawna opowiada się za łagodzeniem restrykcji w handlu z Chinami i utrzymuje bliskie relacje z prezydentem Donaldem Trumpem.

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