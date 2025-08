Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, podkreśla pilną potrzebę uregulowania tzw. emerytur groszowych, które generują straty.

Potrzeba zmian w emeryturach groszowych

Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, w rozmowie z PAP wskazał na konieczność uregulowania sytuacji związanej z tzw. emeryturami groszowymi. Obecnie osoby, które odprowadziły składki zaledwie przez kilka miesięcy, mogą otrzymywać świadczenia na poziomie kilku groszy. Tymczasem, jak zauważył Derdziuk, „jeśli ktoś dostaje 2 grosze co miesiąc, a sam przelew kosztuje 10 groszy, to tylko do tego dopłacamy”. To nie tylko nieekonomiczne, ale i niewłaściwe z perspektywy budowania zaufania do całego systemu.

Składki i gwarancje – fundamenty zaufania do ZUS

Według Derdziuka, świadomość społeczna dotycząca mechanizmów emerytalnych jest kluczowa. System działa od 91 lat, a jego niezawodność ma gwarantować budżet państwa. – „Bardzo ważne jest, żeby osoby, które płacą składki, wiedziały, że jest to mechanizm zabezpieczenia na starość” – podkreślił prezes.

ZUS przygotował prognozy funkcjonowania systemu aż do 2080 roku. Kluczowe znaczenie ma tutaj sytuacja demograficzna: spadający wskaźnik dzietności (poniżej 1,1) oraz wydłużająca się średnia długość życia – 82 lata dla kobiet i 75 lat dla mężczyzn. To oznacza większe obciążenie systemu, ale równocześnie rosnące PKB i średnie wynagrodzenie dają nadzieję na jego wydolność. – „Wzrasta średnie wynagrodzenie, co oznacza, że płacimy wyższe składki” – zauważył Derdziuk.

Składki cudzoziemców również wspierają system

Dodatkowym elementem wpływającym na finansowanie emerytur jest imigracja zarobkowa. Obecnie w ZUS składki opłaca 1,2 mln cudzoziemców, z czego aż 2/3 stanowią obywatele Ukrainy. W 2024 roku cudzoziemcy wpłacili do systemu 18,5 mld zł, co uprawnia ich w przyszłości do korzystania z polskich świadczeń.

Bilansowanie systemu w długim okresie

Choć obecna dekada wiąże się z większymi wydatkami, związanymi m.in. z przejściem na emeryturę pokolenia powojennego wyżu demograficznego, sytuacja ma się poprawić w kolejnych dekadach. Na wydolność systemu wpływa również zmiana modelu – przejście z systemu zdefiniowanego świadczenia na zdefiniowaną składkę od 1999 roku.

