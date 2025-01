Prezydenckie "Mam talent", czyli specjalne wydanie "Wieczornego Expressu"

"Express Wieczorny"

Przed nami wybory prezydenckie w Polsce. Wybory prezydenckie w Polsce wyznaczone zostały na dzień 18 maja 2025. W wyniku tych wyborów wyłoniony zostanie siódmy prezydent III RP. Ewentualna druga tura zaplanowana jest na Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca 2025 roku. W związku ze zbliżającymi się wyborami rozpoczęła się już żywa debata publiczna na ten temat oraz przedstawianie programów wyborczych zdeklarowanych kandydatów. Taką areną będzie wtorkowy program "Express Wieczorny", który można oglądać na kanale "Super Expressu" na platformie YouTube oraz na stronie głównej se.pl. Start o godz. 21.

Wtorkowe specjalne wydanie „Wieczornego Expressu” to wyjątkowe show w formule prezydenckiego „Mam talent”. Prowadzący program Hubert Biskupski do studia zaprosił czworo polityków. Gośćmi programu emitowanego we wtorek [28.01.2025] będą: Paulina Matysiak - posłanka z Kutna reprezentująca partię Razem, Dobromir Sośnierz z Konfederacji, Przemysław Koperski - wiceminister infrastruktury z Nowej Lewicy oraz Maciej Żywno - wicemarszałek Senatu (Polska 2050). Zaproszeni do debaty będą oceniać kandydatów na prezydenta, wystawiając im oceny od 1 do 6.

Tradycyjnie widzowie będą mogli dzwonić od studia z komentarzami i pytaniami do gości.

Autor:

QUIZ PRL. Ferie zimowe w PRL: Jak wyglądał wypoczynek polskich uczniów? Pytanie 1 z 15 Gdzie dzieci wychowywane w PRL-u spędzały ferie zimowe? na koloniach i obozach zimowych na Kubie, gdzie słońce i pogoda na obozach snowboardowych Następne pytanie