Producent Domestosa i Rexony sponsoruje Putina i wojnę w Ukrainie. Unilever podwoił zysk z handlu w Rosji

Unilever sponsoruje Putina

Unilever to jeden ze światowych liderów na rynku żywności i chemii gospodarczej. Jest właścicielem ponad 400 marek, a jego produkty wytwarzane są w 280 przedsiębiorstwach. Firma jest także szeroko reprezentowana na rynku ukraińskim; w marcu 2023 roku Unilever ogłosił zamiar zainwestowania 20 mln euro w nową fabrykę na Ukrainie

Unilever zatrudnia w Rosji ponad 3000 pracowników. W 2022 roku rosyjski oddział spółki odpowiadał za 1,4 proc. całych obrotów korporacji i 2 proc. jej zysku netto, który w 2022 roku wzrósł o 24,9 proc. w stosunku do 2021 roku i wyniósł 8,03 mld euro. NAZK podkreśla, że obroty firmy w Rosji wzrosły do 60,1 mld euro, a sprzedaż produktów Unilever na rynku rosyjskim zwiększyła się we wszystkich kategoriach, najbardziej w branży kosmetycznej.

"Unilever Rus" wpłacił około 50 milionów dolarów podatków do budżetu Rosji

Ukraińska agencja przypomina, że po inwazji Rosji na Ukrainę Unilever zobowiązał się do zawieszenia wszelkiego importu i eksportu swoich produktów do i z Rosji, a także do wstrzymania wszystkich wydatków na media i reklamę w tym kraju. Jednak od rozpoczęcia wojny zysk Unilever Rosja podwoił się z 4,8 miliarda rubli (56 milionów euro) w 2021 roku do ponad 9,2 miliarda rubli (108 milionów euro) w zeszłym roku."Unilever Rus" wpłacił około 50 milionów dolarów podatków do budżetu Federacji Rosyjskiej za 2022 rok.

"Umieściliśmy tę firmę na liście międzynarodowych sponsorów wojny, ponieważ ich setki milionów w podatkach wpływających do rosyjskiego budżetu pomagają finansować wojnę z Ukrainą i w ten sposób mogą nawet pośrednio finansować jakąś grupę rosyjskich najemników. Unilever musi teraz opuścić Rosję, inaczej historia zapamięta jego współudział w tej wojnie" - skomentował Ołeksandr Nowikow, szef NAZK.

Sonda Czy bojkot firm, które nie wycofały się z Rosji ma sens? TAK NIE NIE MAM ZDANIA