Ceny transakcyjne mieszkań w Polsce wzrosły po raz szósty z rzędu w czerwcu 2025 roku.

Wzrosty odnotowano głównie w Warszawie, natomiast spadki w innych dużych miastach były niewielkie.

Rynek wtórny zyskuje na znaczeniu, a liczba dostępnych mieszkań z drugiej ręki maleje.

Stopa zwrotu z inwestycji w najem spadła w porównaniu do ubiegłego roku, jednak czynsze najmu w dużych miastach nadal rosną.

Transakcyjne ceny mieszkań rosną

Jak czytamy w czwartkowym wydaniu „Pulsu Biznesu”, który powołuje się na raport Cenatorium przygotowany dla „PB” i portalu Bankier.pl, w czerwcu bieżącego roku ceny transakcyjne mieszkań ponownie poszły w górę, co stanowi już szósty z rzędu wzrost od początku 2025 roku. Wartość indeksu urban.one, który odzwierciedla ogólną sytuację na polskim rynku nieruchomości, wzrosła o 0,22 punktu w porównaniu do maja.

W Warszawie odnotowano znaczący wzrost cen mieszkań, który wyniósł 0,44 punktu. Z kolei w innych dużych miastach, takich jak Wrocław, Łódź, Poznań i Kraków, zaobserwowano niewielkie spadki w ujęciu miesięcznym, wahające się w granicach 0,2-1,5 procenta. Mimo tych drobnych korekt ogólny trend wzrostowy na rynku utrzymuje się.

Rynek wtórny zyskuje na znaczeniu

Z analizy ekonomisty Sławomira Horbaczewskiego, cytowanego przez „PB”, wynika, że znaczenie rynku wtórnego rośnie. „Lokalizacja już wybudowanych, zwłaszcza wiele lat temu, mieszkań jest w większości nieporównywalnie lepsza niż tych wznoszonych obecnie” – podkreśla ekspert. To sprawia, że starsze nieruchomości stają się atrakcyjną alternatywą dla nowych inwestycji.

Ilona Łyżczarz, ekspertka rynku mieszkaniowego z Otodomu, zauważa, że w czerwcu na siedmiu największych rynkach dostępnych było 46,2 tysiąca mieszkań z drugiej ręki. Jest to spadek o 5 procent w porównaniu do poprzedniego miesiąca, choć jednocześnie o 1,5 procenta więcej niż rok temu. Dla porównania, na tych samych rynkach w sprzedaży znajduje się blisko 63 tysiące nowych mieszkań.

Spadek stopy zwrotu z inwestycji w mieszkania przy jednoczesnym, wzroście czynszów

Stopa zwrotu z inwestycji w mieszkania na wynajem nieznacznie wzrosła, osiągając około 5,5 procenta dla dużych miast. Jest to jednak zauważalnie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy średnia stopa zwrotu przekraczała 6 procent. Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium, wskazuje na tę tendencję w „PB”.

Mimo spadku stopy zwrotu, średnie stawki najmu w Warszawie wzrosły o około 0,5 procenta w ciągu miesiąca, a w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost ten wyniósł około 1 procenta. Podobna sytuacja panuje w pozostałych dużych miastach. „Puls Biznesu” informuje, że średnie czynsze najmu rosną przede wszystkim w miastach akademickich, gdzie w sezonie wakacyjnym popyt na wynajem jest szczególnie wysoki.

Powierzchnia minimalna działki - radzi agent nieruchomości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.