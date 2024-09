Staramy się to u nas w zespole preferować, że każdy lekarz ma sekretarkę medyczną, staramy się, żeby to było, nie zawsze to nam wychodzi, ale aby nie tracił czasu na niepotrzebne rzeczy, bo z jednej strony mamy system ochrony zdrowia, mamy oczekiwania statystyczne, oczekiwania wpisywania kodów ICD-10. Tutaj na panelach w Karpaczu mówimy, no jakbyśmy wpisywali więcej kodów ICD-10, byśmy byli w stanie lepiej planować pewne rzeczy. No tak, ale ktoś to musi zrobić, więc musimy zainwestować w ten personel dodatkowy