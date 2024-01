Profil Zaufany czasowo niedostępny. Jak długo?

Najbliższy piątek to szczęśliwy dzień dla emerytów! Prezent od ZUS

Profil Zaufany nie działa

- Z powodu prac serwisowych Profil Zaufany będzie niedostępny od piątku 19 stycznia (od godz. 20) do soboty 20 stycznia (do godz. 16). Jeśli więc miałeś w planach załatwianie online spraw urzędowych pamiętaj, żeby uwzględnić przerwę w dostępie do usługi PZ. W tym czasie niedostępna będzie też usługa składania podpisu zaufanego - informuje resort cyfryzacji.

Profil zaufany to środek identyfikacji elektronicznej, dzięki któremu możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie oraz podpisać dokument podpisem elektronicznym, jeśli jest to niezbędne do załatwienia twojej sprawy.

Jak założyć PZ?

Profil Zaufany możesz założyć i potwierdzić online, przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, np. banku. Jak to zrobić?

Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej twojego banku.

Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym.

Na Twój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Możesz także potwierdzić swoją tożsamość w punktach potwierdzających, np. urzędach i niektórych bankach. Wniosek o założenie PZ automatycznie wysyłasz przez internet, kiedy rejestrujesz konto. Natomiast swoje dane potwierdzasz osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (również za granicą). Pracownik punktu potwierdzającego poprosi Cię o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie wydrukuje złożony przez ciebie wniosek i poprosi o jego podpisanie.

