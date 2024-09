Promocja na węgiel PGG. 200 zł rabatu za tonę do końca września

Polacy dopłacają rocznie 5 mld zł do emerytur górników!

A to nie koniec

Pieniądze to nie wszystko

Promocja PGG na węgiel typu groszek do końca września. Jaki kod rabatowy?

Strona Polskiej Grupy Górniczej podaje informację o promocji - Karolinka Groszek 5-25 mm taniej o 200zł/t w promocji „Cieplej za mniej”.

Karolinka Groszek 5-25 mm (…) najbardziej przyjazna dla środowiska (spośród groszków PGG S.A.). Gwarantuje 30% redukcji zanieczyszczeń (…) Efekt użytkowania widać już od razu w ograniczonej do minimum ilości dymu z komina. To za sprawą zastosowania w procesie produkcyjnym dodatku antysmogowego „Błękitny Plus”, który wytwarzany jest z polskiego węgla kamiennego poprzez odgazowanie. W ten sposób Karolinka Groszek 5-25 mm wpisuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i staje się dostępnym, natychmiastowym rozwiązaniem problemu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Teraz można kupić Karolinkę Groszek 5-25 mm taniej o 200 zł/t (…) Podczas zakupów na sklep.pgg.pl stosujesz kod rabatowy 202409KAROLINKA

Kod rabatowy obowiązuje na cały koszyk, przy zakupie co najmniej 2t. Promocja obejmuje wyłącznie produkt Karolinka Groszek 5-25 mm – paleta 1000 kg (50 worków x 20 kg). Węgiel jest zapakowany, dostępny na placu i gotowy do wysyłki.

Węgiel-groszek to w dalszym ciągu węgiel jednak nieco lepszy od strony ekologicznej

Objęty promocją węgiel Karolinka Groszek Polskiej Grupy Górniczej jest co prawda bardziej ekologiczny niż średnia wśród węgla jednak zaliczenie go do paliw najbardziej przyjaznych środowisku byłoby nadużyciem. PGG nie oferuje już ekogroszku. Terminologia w tym zakresie uległa zmianie z uwzględnieniem postulatów organizacji pozarządowych. Jak podaje strona sejm.gov.pl

W celu przeciwdziałania praktyce greenwashingu w rozporządzeniu tym zaproponowano doprecyzowanie nazewnictwa sortymentów paliw „ekogroszek” i „ekomiał”, tak aby przedrostek „eko” nie sugerował ekologicznego charakteru tego paliwa i nie wprowadzał tym samym w błąd konsumentów