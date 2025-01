Przedsiębiorca z pensją 25 000 zapłaci 314 zł składki NFZ! Etatowiec trzy razy więcej

Zmiany w składce zdrowotnej w 2026 roku

W 2025 roku w życie weszły dwie zmiany w składce zdrowotnej, jedna zmniejsza jej podstawę ze 100 proc. płacy minimalnej do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a druga zmiana znosi konieczność odprowadzania składki zdrowotnej od środków trwałych. To jednak pomniejsze zmiany, które są przedsmakiem zmian w składce zdrowotnej zaplanowanych na 2026 rok.

Zgodnie z rządową propozycją z 18 listopada 2024 roku wielkość składki zdrowotnej 2026 roku ma zależeć od formy opodatkowania i osiąganych dochodów. Zgodnie ze zmianami przedsiębiorcy, będą płacić składkę na zasadach z 2025 roku (9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia), poza tymi zarabiającymi 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia (na skali podatkowej i podatku liniowym zapłacą dodatkowe 4,9 proc. od nadwyżki). Z kolei ryczałtowcy, których dochód przekroczy trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia zapłacą dodatkowe 3,5 proc. od nadwyżki. Tymczasem etatowcy niezależnie od wynagrodzenia będą płacić 9 proc. składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy zapłacą mniej od pracowników? Tak może być jeśli w życie wejdą planowane zmiany

Jeśli zmiany wejdą w życie w 2026 roku (na razie nie przeszły ścieżki legislacyjnej i są w fazie rządowego projektu), to może dojść do sytuacji, gdy przedsiębiorcy zapłacą większą składkę zdrowotną niż pracownicy! Doradca podatkowy/partner w Grant Thornton Małgorzata Samborska wylicza, że przyjmując średnią płacę z października 2024 roku (8316 zł brutto) i płacę minimalną na 2025 rok (4666 zł brutto), przedsiębiorca na ryczałcie z przychodem do 24 948 zł zapłaci tylko 314 zł.

Tymczasem pracownik, który zarabia na umowie pracę kwotę wyższą niż 12 474 zł, zapłaci 969 zł, czyli ponad trzy razy więcej niż przedsiębiorca na ryczałcie z wyższymi od niego dochodami!

Na razie jednak trwają pracę nad ustawą i do 2026 roku jej zasady mogą się zmienić. Nie wiadomo również, czy projekt znajdzie poparcie większości sejmowej.

