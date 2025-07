Przełom w polskiej energetyce! Odkryto gigantyczne złoże ropy na Bałtyku

Czy Polska stanie się niezależna energetycznie? Central European Petroleum (CEP) ogłosiło sensacyjne odkrycie – największe konwencjonalne złoże ropy naftowej w Polsce na Bałtyku, w rejonie Wolina. To wydarzenie, które może zrewolucjonizować polski sektor energetyczny i wzmocnić bezpieczeństwo kraju. Jakie są prognozy? Ile surowca kryje się pod dnem Bałtyku? I co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? O tym wszystkim dowiesz się z naszego artykułu. Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco.

i Autor: SHUTTERSTOCK Świnoujście