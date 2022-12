Przepływ gazu do Polski zostanie wstrzymany! Duńska spółka uspokaja: to czasowe

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Duńska spółka informuje o czasowym wstrzymaniu przepływu gazu

Duńska spółka Energinet poinformowała, że przygotowuje się do pełnej przepustowości Baltic Pipe. Wymaga to czasowego wyłączenia gazociągu. Baltic Pipe jest już blisko pełnej przepustowości.

"W związku z niezbędnymi dostosowaniami Energinet poinformował, że dopływ gazu do Polski zostanie wstrzymany od poniedziałku 28 listopada o godzinie 6:00 rano na 24 godziny. We wtorek 29 listopada tłocznie w południowej Zelandii zostaną podłączone do gazociągów, a przepływ gazu będzie stopniowo wzrastał" - tak brzmi komunikat przytoczony przez "Rzeczpospolitą".

Baltic Pipe. Kiedy osiągnie pełną przepustowość?

Spółka Energinet pełnej przepustowości spodziewa się 30 listopada - ma ona wynieść do 10 mld m sześc. gazu (10 BCM) rocznie. W trakcie postoju gaz nadal będzie dostarczany i trafi z Morza Północnego do terminalu odbiorczego w zachodniej Jutlandii.

