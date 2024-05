Spis treści

Bezpłatne leki dla seniorów 65+

Od 1 września 2023 roku osoby w Polsce, które ukończyły 65 lat, mogą korzystać z bezpłatnych leków. Program obejmuje ponad 3800 pozycji, w tym m.in. leki przeciwzapalne, opioidy przeciwbólowe, leki na choroby układu pokarmowego i analogi insuliny.

Darmowe leki dla seniorów (właściwie za zryczałtowaną opłatą) przysługują:

osobom, które ukończyły 65 lat,

które mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją,

których lek znajduje się w wykazie leków refundowanych.

Aby lek dla takich osób był bezpłatny, musi znajdować się w wykazie D1 lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia.

Uwaga! Aby otrzymać bezpłatne leki, należy przedstawić w aptece receptę wystawioną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Recepta musi zawierać kod uprawnienia „65+”.

Wśród bezpłatnych leków są m.in. leki: antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, nadciśnieniu tętniczym, chorobach urologicznych, chorobach układu pokarmowego oraz szczepionki.

Pełna lista leków refundowanych dla seniorów jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Listę leków znajdziesz też na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Ulga na leki dla niepełnosprawnych seniorów

W ramach ulgi rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne i osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne mogą odliczać wydatki na lekarstwa. Wydatki te odliczają od dochodu podatnicy PIT a od przychodu osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Uwaga! Z odliczenia wydatków na lekarstwa mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne oraz osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne. Dotyczy to całej ulgi rehabilitacyjnej.

Skorzystać z tej ulgi (odliczenia) mogą one tylko wtedy, gdy suma ich wydatków na leki w danym miesiącu jest większa niż 100 zł, ponieważ odliczyć można tylko nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie. Jeśli więc niepełnosprawny kupił np. w kwietniu 2024 r. lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę za łączną kwotę 150 zł, będzie mógł odliczyć za ten miesiąc kwotę 50 zł. Gdyby jednak wydał na leki równo 100 zł albo mniej, nie mógłby odliczyć ani złotówki.

Stanowczo więc opłaca się wykupić leki na kilka miesięcy z góry.

Uwaga! Liczy się tylko suma wydatków na leki z danego miesiąca, nie można więc sumować wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w miesiącu poprzednim czy następnym.

Przykład:

Leki z całej recepty elektronicznej kosztują 800 zł. Gdyby wykupować je przez 4 miesiące, płacąc po 200 zł w każdym miesiącu, można by z całej kwoty odliczyć 400 zł (4 razy 100 zł nadwyżki ponad 100 zł). Natomiast gdyby wykupić wszystkie te leki w jednym miesiącu, kwota nadwyżki ponad 100 zł wyniosłaby aż 700 zł – i tyle można by odliczyć.

Z ulgi na leki mogą korzystać przede wszystkim osoby niepełnosprawne, czyli osoby:

wobec których orzeczono jeden z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany albo lekki),

lub którym przyznano rentę z tytułu całkowitej, lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,

albo wobec których orzeczono niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,

albo wobec których orzeczono niepełnosprawność na podstawie przepisów obowiązujących przed 1998 rokiem (tzw. grupy inwalidzkie).

Z ulgi tej mogą też korzystać osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Osobą niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika, jest osoba niepełnosprawna, której roczny dochód nie przekracza 12-krotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego), będąca dla podatnika: współmałżonkiem, własnym dzieckiem, przysposobionym dzieckiem, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Limit dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu innej osoby dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej w 2024 roku to 19 061,28 zł brutto (12 x 1588,44 zł).

Uwaga! Jeżeli osoba niepełnosprawna ma wyższy dochód w danym roku, jej opiekun nie może skorzystać za ten rok z ulgi rehabilitacyjnej (również z ulgi na leki).

Wydatki na leki trzeba dokumentować

Ponieważ przepisy określają limit wydatków na lekarstwa, trzeba zbierać faktury, rachunki oraz paragony za leki na wypadek kontroli fiskusa. W przypadku recept papierowych wystawionych przez lekarza specjalistę – trzeba zachować ich kopie lub mieć zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania danych leków. Gdy z ulgi na leki korzysta osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, to dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do odliczenia, może być wystawiony na osobę niepełnosprawną, jak i na osobę, która ją utrzymuje.

Osoby niepełnosprawne ponoszące wydatki na zakup leków dla siebie, a oprócz tego kupujące leki dla osoby niepełnosprawnej, którą mają na utrzymaniu, sumują kwoty wszystkich poniesionych wydatków na lekarstwa w danym miesiącu (zarówno za własne leki, jak i leki osoby, którą mają na utrzymaniu), a następnie ustalają nadwyżkę ponad 100 zł, która podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Ulga na abonament RTV dla seniora

Z opłaty abonamentowej zwolnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury. Wysokość otrzymywanego przez nich świadczenia nie może jednak przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2024 roku zwolnieni są emeryci, których świadczenie nie jest wyższe niż około 3600 zł brutto.

Poza nimi od opłaty abonamentowej zwolnione są:

osoby, które ukończyły 75-ty rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem o uprawnieniu do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych lub innych ustaw. Jest do tego specjalny druk (dostępny na poczcie), w którym rodzaj uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych zaznacza się znakiem „X”.

Ulga na psa

Koszty utrzymania psa mogą odliczyć od podatku osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub podatnicy sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami. Chodzi o pomniejszenie dochodu o wydatki poniesione w ciągu roku na utrzymanie psa asystującego. Kwota, jaką można było odliczyć od podatku za rok 2023 to 2280 zł. Psem asystującym jest pies wyszkolony, z certyfikatem uprawniającym go do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Zwolnienie z płacenia podatku za psa

W większości urzędów gminy lub miasta trzeba uiścić roczną opłatę z tytułu posiadania psa. Są jednak osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Wysokość opłaty za psa uchwalana jest przez samorząd: gminę lub radę miasta. W 2024 roku podatek za posiadanie psa może wynosić maksymalnie 173,55 zł rocznie. Z płacenia podatku za psa w 2024 roku zwolnione są osoby:

- w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe.

- z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- z orzeczeniem o dowolnym stopniu niepełnosprawności, jeśli pies jest psem asystującym.

Uwaga! Zwolnienie dotyczy jednego psa. Jeśli mamy więcej psów, to za drugiego i każdego kolejnego pobierana jest opłata.

Legitymacja emeryta-rencisty – do jakich ulg uprawnia?

Legitymacja emeryta oferuje liczne korzyści i zniżki. Dzięki aplikacji mObywatel można mieć tę legitymację w wersji elektronicznej – na ekranie smartfona. Jednak ważne pozostają także plastikowe karty wydane przed 1 stycznia 2023 r. Tzw. karta emeryta to dokument tożsamości, dający emerytom i rencistom dostęp do zniżek, korzyści i zwolnień na różne usługi i wydatki. Aby móc uzyskać kartę, trzeba mieć uznane prawo do świadczeń emerytalnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Korzyści z posiadania legitymacji:

Odliczenia podatkowe: Karta emeryta umożliwia odliczenie kosztów leków od podatku. Zniżki na działalność kulturalną: na bilety do muzeów, na koncerty i spektakle teatralne. Zniżki na komunikację publiczną: osoby starsze posiadające kartę emeryta mogą skorzystać z obniżonych opłat za komunikację, w tym autobusy i tramwaje. Zwolnienie z opłat za abonament telewizyjny. Zniżki na podróże pociągiem: karta emeryta zapewnia zniżki na przejazdy pociągami.

