Darmowe leki dla emerytów łatwiej dostępne. Będą zmiany na korzyść pacjentów

Darmowe leki dla seniorów, dzieci i młodzieży

Od 30 sierpnia 2023 prawo do bezpłatnych leków na receptę mają seniorzy po ukończeniu 65 lat oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. Przepisywane w ten sposób leki muszą znajdować się na specjalnej liście, a u pacjenta musi być stwierdzona konkretna, uprawniająca do 100-procentowej zniżki choroba" - przypomina "Fakt". Receptę na bezpłatne leki musi wypełnić odpowiedni lekarz - uprawnienia takie mają teraz głównie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjaliści z przychodni NFZ.

Kto może wystawić receptę na darmowe leki?

* lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ,

* lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym –po spełnieniu dodatkowych warunków,

* pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ,

* lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa

Zmiany na korzyść pacjentów

Ministerstwo Zdrowia chce, by receptę na bezpłatne medykamenty mógł wypisać każdy lekarz. Jak mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, resort pracuje nad tym, by bezpłatne leki dla dzieci i seniorów mogli przepisywać wszyscy lekarze. Także ci z prywatnych gabinetów oraz hospicjów, o co apelowali ciężko chorzy pacjenci. Projekt zmian ma być oddany do konsultacji publicznych w kwietniu lub maju, co oznacza, że będzie mógł wejść w życie najwcześniej w drugiej połowie roku – pisze "Fakt".

