To koniec ery produktów "Made in China"? Szykuje się wielki zwrot w UE

QUIZ PRL. Dzień Matki w PRL-u. Jak świętowano Dzień Matki superbohaterki tamtych czasów

Matki w PRL-u były prawdziwymi superbohaterkami. Pracowały zawodowo, prowadziły domy, dbały o dzieci i często musiały radzić sobie z niedoborami i trudnościami codziennego życia. Mimo to, w Dniu Matki starano się stworzyć dla nich wyjątkową atmosferę, doceniając ich ciężką pracę i poświęcenie.

Jak więc świętowano Dzień Matki w PRL-u? Jakie były tradycje i zwyczaje tamtych czasów? Zapraszamy na krótką podróż w czasie, aby odkryć sekrety obchodów Dnia Matki w Polsce Ludowej.

Chociaż Dzień Matki w PRL-u nie obfitował w wystawne prezenty i huczne imprezy, to jednak nie brakowało w nim szczerych gestów miłości i wdzięczności.

Matki często otrzymywały od swoich dzieci laurki, rysunki, malowanki, a nawet samodzielnie wykonane ozdoby. Popularne były również upieczone w domu ciasta, ciasteczka lub inne słodkości. Był to gest, który wyrażał troskę i miłość dziecka. Do takiej aktywności zachęcały popularne czasopisma dla dzieci i młodzieży: Płomyczek, Płomyk, Sztandar Młodych.

W niektórych szkołach i przedszkolach organizowano specjalne przedstawienia lub akademie z okazji Dnia Matki. Dzieci przygotowywały występy, śpiewały piosenki i recytowały wiersze, aby uczcić swoje mamy.

Kwiaty to zawsze miły upominek, a w PRL-u były one często jedynym dostępnym prezentem. Goździki, gerbery czy tulipany – to one królowały w Dniu Matki. Chociaż bukiety nie były tak okazałe jak dzisiaj, to jednak stanowiły one symbol miłości i szacunku dla mamy.

Wspólny obiad był okazją do świętowania i docenienia mamy. Cała rodzina zbierała się przy stole, aby zjeść ulubione potrawy mamy i spędzić czas razem.

Niekiedy wystarczył drobny gest, aby wyrazić swoje uczucia. Pomoc w domu, sprzątanie, zrobienie zakupów – to wszystko ułatwiało mamie codzienne obowiązki i pokazywało, jak bardzo jest ceniona.

Dzień Matki w PRL-u to czas, aby docenić ich siłę, wytrwałość i poświęcenie. Były prawdziwymi superbohaterkami, które każdego dnia dawały z siebie wszystko, aby zapewnić swoim dzieciom najlepsze warunki życia, w trudnych i wymagających czasach.

Czy Ty, współczesny rodzicu, przetrwałbyś bez pampersów, pralki automatycznej i innych wynalazków, które ułatwiają nam życie? Sprawdź się w naszym quizie: QUIZ PRL. Dzień Matki w PRL-u. Jak świętowano Dzień Matki superbohaterki tamtych czasów

QUIZ PRL. Dzień Matki w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 13 Czy Dzień Matki zawsze był obchodzony w 26 maja? tak, nieomal od zarania dziejów nie, w PRL był to 22 lipca nie, początkowo obchodzono 8- go marca razem z Dniem Kobiet Dalej