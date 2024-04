Prawo na co dzień

QUIZ PRL. Kulinarne rarytasy Polski Ludowej, czyli PRL na talerzu! Sprawdź swoją pamięć!

Zapraszamy na subiektywną podróż do czasów PRL-u, gdzie królowały dania, które z pewnością nie przypadłyby do gustu współczesnym smakoszom. Czy z sentymentem wspominasz paróweczki w sosie chrzanowym? A wiesz, że te "smakowite" rarytasy składały się głównie z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi apetycznie? No właśnie!

Mleczna zupa z kożuchem na wierzchu, kotlety z obrzydliwej mortadeli, wyrób czekoladopodobny, jajka w sosie koperkowym i koszmar PRL-u - zupa owocowa. To tylko niektóre z "rarytasów" tamtych czasów, których wielu z nas nie wspomina z sentymentem.

Z drugiej strony pamiętamy długie kolejki w sklepach po kawałek mięsa czy wędliny i kulinarne wyczyny naszych mam i babć, które robiły wszystko, by wyczarować coś pysznego z niczego. Makaron z cebulą, kasza gryczana ze skwarkami, a na deser - chleb z cukrem - to dania, które choć skromne, napełniały brzuchy i dawały nam siłę do zabawy.

Ale nie zawsze było tak źle! Kultowy deser sułtański był prawdziwym królem stołu i do dziś wzbudza nostalgię. Ciepłe lody, których już nigdzie nie uświadczysz, zachwycały dzieci swoim niepowtarzalnym smakiem. A oranżada w foliowym woreczku z zatopioną słomką - niby prosta, a jaka pyszna!

Kuchnia PRL-u to mieszanka niedoborów, kreatywności i tęsknoty za lepszymi czasami. Choć wiele dań z tamtych lat budzi w nas raczej dreszcze grozy, nie sposób nie docenić sprytu i zaradności naszych mam i babć, które potrafiły wyczarować coś pysznego nawet z najmarniejszych składników.

Pamięć o PRL-owskich potrawach to nie tylko podróż sentymentalna, ale też cenna lekcja historii. Lekcja o tym, jak radzić sobie w trudnych czasach, jak doceniać to, co się ma, i jak czerpać radość z prostych przyjemności.

Przygotuj się na dawkę kulinarnych wspomnień z PRL-u, które z pewnością wywołają u Ciebie mieszane uczucia. Czy odważysz się sięgnąć po łyżkę i spróbować tych "rarytasów" ponownie?

