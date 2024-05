500 plus dla seniora z ZUS. Obowiązują już nowy warunki wypłat!

Dlaczego piosenki z PRL-u dla dzieci są tak wyjątkowe? Po pierwsze, wiele z nich cechuje prostota i chwytliwość. Łatwe do zapamiętania melodie i proste teksty sprawiają, że piosenki te są łatwe do wspólnego śpiewania, nawet dla najmłodszych dzieci. Po drugie, piosenki te często poruszają uniwersalne tematy, takie jak przyjaźń, rodzina, zwierzęta czy otaczający nas świat. Dzięki temu są one ponadczasowe i wciąż aktualne, nawet po wielu latach.

Kołysanki od zawsze stanowiły nieodłączną część wieczornego rytuału usypiania dzieci. Ich melodyjne dźwięki i proste, najczęściej ludowe melodie, koiły do snu i dawały poczucie bezpieczeństwa. "Ta Dorotka", "Bajka iskierki" (Na Wojtusia z popielnika iskiereczka mruga…), "Uśnijże mi, uśnij", "Ach śpij, kochanie" to wieczorne kołysanki wielu pokoleń Polaków.

Przedszkolne śpiewanki natomiast pełniły funkcję dydaktyczną, ucząc dzieci liczenia, kształtów, kolorów czy zwierząt. Piosenki takie jak "Stary niedźwiedź mocno śpi", "Idzie rak, nieborak", "Jedzie pociąga z daleka", to tylko niektóre z popularnych utworów tego okresu.

Trzeba jeszcze wspomnieć piosenki wylansowane przez Polskie Radio i Telewizję Polską na których wychowały się całe pokolenia: "A ja wolę moją mamę", "Cztery słonie", "Kaczka Dziwaczka", "Kulfon, co z Ciebie wyrośnie?", "Kundel bury", "Lato, lato", "Mydło wszystko umyje", "Pan Tik Tak", "Pszczółka Maja", "Szczotka, pasta". Nie zapominajmy także o ciepłych piosenkach Natalii Kukulskiej skomponowanych przez jej ojca, Jarosława Kukulskiego, do słów najlepszych polskich autorów tekstów: "Bal moich lalek", "Co powie tata?", "Puszek Okruszek", "Zuzia, lalka nieduża".

Dla wielu osób dorastających w tamtych czasach te piosenki stanowią nie tylko wspomnienie dzieciństwa, ale także element kulturowej tożsamości.

Ty także możesz spróbować swych sił w naszej zabawie: QUIZ PRL. Piosenki z dzieciństwa w Polsce Ludowej. Czy pamiętasz jak to leciało?

QUIZ PRL. Piosenki z dzieciństwa w Polsce Ludowej. Czy pamiętasz jak to leciało? Pytanie 1 z 15 W jednym z dziecięcych hitów Natalia Kukulska śpiewała o swoim piesku. Jak się wabił pupil dziewczynki? Pimpuś Reksio Puszek okruszek Dalej