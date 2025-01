Quiz PRL

QUIZ PRL. Roztańczony karnawał w Polsce Ludowej. Jak dobrze pamiętasz PRL-owskie bale i balety?

Ach, karnawał w PRL-u! Epoka, gdy wodzirej był królem parkietu, a sałatka jarzynowa królową stołu. To były czasy, gdy na balach nie pytano "co masz na sobie?", ale "gdzie to załatwiłeś?", a szampan z Kraju Rad smakował jak najlepsze francuskie trunki – przynajmniej tak sobie wszyscy wmawialiśmy!