QUIZ PRL. Tak się mieszkało w PRL-u. Wyzwanie także dla boomersów!

QUIZ PRL. Tak się mieszkało w Polsce Ludowej. Wyzwanie dla boomersów i hipsterów!

Mieszkania z przydziału, wybudowane z wielkiej płyty, były symbolem PRL-u. Choć małe i często ciasne, stanowiły spełnienie marzeń wielu Polaków o własnym M. Ich charakterystyczne cechy – ślepe kuchnie, meblościanki w pokojach dziennych i obowiązkowe półkotapczany w pokojach dziecięcych – malują obraz codziennego życia w tamtych czasach.

Ślepe kuchnie, pozbawione okien, z trudem doświetlane sztucznym światłem, stały się polem żartów i utalentowanych przeróbek. Mieszkańcy wymyślali sposoby na ich doświetlenie i wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni.

Meblościanka w dużym pokoju była meblem wielofunkcyjnym. Służyła do przechowywania ubrań, książek, naczyń i innych przedmiotów, a także jako miejsce do oglądania telewizji i spotkań rodzinnych. Półkotapczan w pokoju dziecka to z kolei mebel ratujący życie w małych mieszkaniach.

Życie w PRL-owskich mieszkaniach z wielkiej płyty nie było łatwe. Brakowało przestrzeni, wygód i prywatności. Mieszkańcy musieli radzić sobie z wieloma niedogodnościami, takimi jak awarie ogrzewania, przerwy w dostawach prądu i wody, czy brak windy. Mimo to, te małe mieszkania były oazą bezpieczeństwa i miejscem budowania rodzinnych więzi. Wspólne remonty, sprzątanie i wieczorne rozmowy przy stole zbliżały do siebie ludzi i tworzyły niepowtarzalną atmosferę tamtych czasów.

Dziś PRL-owskie mieszkania z wielkiej płyty często kojarzą się z nostalgią i sentymentem. Przypominają o minionych czasach, o trudnościach i wyzwaniach życia codziennego, ale też o sile ludzkiej pomysłowości i umiejętności radzenia sobie w każdych warunkach.

Przygotuj się na wyzwanie! Pytania mogą być podchwytliwe, a niektóre odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć. Ale nie martw się, nawet najwięksi znawcy PRL-u mogą mieć problemy z niektórymi z nich.

Gotowy? No to ruszamy! Odpowiedz na pytania i sprawdź, ile punktów zdobędziesz. Czy jesteś prawdziwym boomersem, który tęskni za tamtymi czasami? A może jesteś hipsterem, który kocha vintage i chce poznać PRL od podszewki? Bez względu na to, kim jesteś, ten quiz z pewnością dostarczy Ci rozrywki i pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę. QUIZ PRL. Tak się mieszkało w Polsce Ludowej. Wyzwanie dla boomersów i hipsterów! Powodzenia!

QUIZ PRL. Tak się mieszkało w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Małżeński portret na ścianie nazywał się: monidło antyk portret Dalej

Największy absurd PRL. Każdy się z tego śmiał. Historia z Koprem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.