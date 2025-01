QUIZ PRL. Zimowe klimaty PRL: sprawdź swoją wiedzę. 9/15 zdobędą nieliczni

Dla jednych PRL to były czasy wyrzeczeń i trudów codzienności, dla innych - okres pełen ciepłych, rodzinnych wspomnień mimo wszechobecnego chłodu. Dziś zapraszamy Was w podróż do świata skrzypiącego śniegu pod butami Relaks, zapachu zupy z wkładką i zmagań z wiecznie niedomykającymi się, przemarzniętymi oknami.

W naszym zabawowym cyklu QUIZY SE dzisiaj mroźny i zimowy QUIZ z czasów PRL, a w nim 15 pytań tylko dla znawców klimatu epoki PRL-u.

Gdy nadchodziła zima...

Zima w PRL-u miała swój niepowtarzalny charakter. Na ulicach pojawiały się charakterystyczne żeliwne koksowniki, przy których przechodnie mogli ogrzać zmarznięte dłonie. Spod sklepów znikały kolejki - przynajmniej na chwilę - bo kto chciałby marznąć godzinami po papier toaletowy? Za to przed sezonem ustawiały się gigantyczne ogonki po zimowe buty, które często okazywały się towarem deficytowym.

Moda na mróz

Zimowa moda PRL-u to osobny rozdział historii. Panowie, którzy dziś nie przyznaliby się do tego nawet pod groźbą tortur, nie wyobrażali sobie zimy bez kalesonów. Panie za to paradowały w futrzanych czapkach z lisa. A pod spódnicą... niewymowne, czyli majtki z dłuższą nogawką i mankietem chroniącym uda przed zimnem. Kufajka, czyli pikowana kurtka, stanowiła nieodłączny element zimowej garderoby zarówno w mieście, jak i na wsi.

Rozrywki czasów deficytu

Zima w PRL-u to także czas szczególnych rozrywek. Kulig był wydarzeniem, na które czekało się cały rok. Organizowany najczęściej przez zakłady pracy lub szkoły, stanowił okazję do wspólnej zabawy i integracji. Dzieci lepiły bałwany, używając do ich przyozdobienia tego, co było pod ręką - najczęściej dziurawych garnków zamiast cylindra. Popularne były też bitwy na śnieżki i robienie "orłów" na śniegu.

Zima stulecia - prawdziwe wyzwanie

Sylwester 1978 roku zapisał się w pamięci Polaków jako początek legendarnej "zimy stulecia". Temperatura spadała nawet do -30 stopni Celsjusza, a wysokość śniegu przekraczała miejscami 2 metry. Paraliż komunikacyjny trwał tygodniami. To właśnie wtedy solidarność międzyludzka została wystawiona na próbę - ludzie wspólnie odśnieżali chodniki w ramach czynów społecznych, pomagali sobie nawzajem w dotarciu do pracy.

Sprawdź swoją wiedzę o zimowym PRL-u w naszym quizie. Pamiętaj - to nie tylko test wiedzy, ale też sentymentalna podróż do czasów, które mimo wszystkich niedogodności, dla wielu osób pozostają okresem ciepłych, zimowych wspomnień. Ostrzegamy - zdobycie więcej niż 9 punktów oznacza, że albo jesteś prawdziwym ekspertem od czasów PRL-u, albo... świetnie zgadujesz!

