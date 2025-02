Rafał Brzoska o godz. 15.30 w programie "Pieniądze to nie wszystko"

Rafał Brzoska w programie "Pieniądze to nie wszystko"

Rafał Brzoska, polski miliarder, prezes InPostu będzie gościem Huberta Biskupskiego w programie "Pieniądze to nie wszystko". Start programu o godz. 15.30 w środę 19 lutego 2025 roku. Program emitowany jest na kanale "Super Expressu" na platformie You Tube. Rafał Brzoska dostał poważne zadanie od premiera Donalda Tuska. Ma zreformować polską gospodarkę tak, by przedsiębiorcom żyło się lepiej, a ich biznesy, by rozwijały się w oka mgnieniu, przynosząc im kolosalne zyski. Jak to zrobić? Brzoska zdaniem Tuska widocznie ma to wiedzieć najlepiej. Czy miliarder zdradzi swój plan w programie "Pieniądze to nie wszystko"? Przekonamy się o tym już o godz. 15.30 Zapraszamy do oglądania programu i wyrażania swoich opinii oraz zadawania pytań w sekcji "komentarze" podczas emisji programu.

Autor: