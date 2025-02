Brzoska podejmuje rękawicę rzuconą przez Tuska. Zaproponuje poważne zmiany dla przedsiębiorców

Brzoska pomoże Tuskowi

Na specjalnej konferencji Donalda Tuska, szef firmy kurierskiej InPost siedział w pierwszym rzędzie. Biznesmenowi towarzyszyła małżonka. Donald Tusk przedstawiał gospodarcze plany jego rządu. Kiedy to mówił o deregulacjach mających ułatwić życie przedsiębiorcom, nagle zwrócił się z zapytaniem do Rafała Brzoski: - Przygotujecie rekomendacje do zmian, które nie wymagają ustaw?. I zawadiacko dopytał: Bierze Pan to? I uzyskał pozytywną odpowiedź. Według Tuska przełom będzie polegał na tym, że będzie zero litości dla korupcji i cwaniactwa. - Robimy to, by uczciwi przedsiębiorcy mieli więcej przestrzeni i mniej kontroli - powiedział Tusk. Zgodnie z zapowiedzią Tuska miałaby powstać kierowana i nadzorowana przez Brzoskę specjalna rada gospodarcza.

Chwilę po spotkaniu z Tuskiem, Rafał Brzoska na platformie X szeroko odniósł się do sprawy. "Dziś, podobnie jak kilkudziesięciu innych przedstawicieli polskiego biznesu, zostałem zaproszony na konferencję Pana Premiera Donalda Tuska. Cieszę się, że rząd dostrzega potrzebę dialogu z biznesem – to krok w dobrym kierunku. Rozwój polskiej gospodarki wymaga jednak nie tylko rozmów, ale przede wszystkim realnych działań". I jasno podkreślił: "Na konferencji rzucono mi rękawicę – podejmuję wyzwanie. Premier postawił sprawę jasno: „Chcecie deregulacji? To ją zaproponujcie w konkretach.” I tak właśnie zrobimy.

Szef InPostu o deregulacji

Rafał Brzoska w swoim wpisie zauważa, że od dawna podkreślał, że kajdany regulacji – zarówno europejskich, jak i krajowych – ograniczają konkurencyjność polskiej gospodarki. "Nie możemy się rozwijać, inni nas wyprzedzają. Czas działać. Zrobię wszystko, by zjednoczyć środowiska przedsiębiorców i wspólnie – z politykami wszystkich opcji, rządem, urzędnikami oraz organizacjami społecznymi – przygotować konkretne propozycje zmian deregulacyjnych. Tak przygotowane propozycje deregulacji zbierzemy w otwartym dokumencie i przedstawimy politykom. To oni zdecydują, czy wybierają realne wsparcie dla biznesu, czy pozostają przy pustych deklaracjach. Dość obietnic pod hasłem „deregulacja”. Przyszedł czas na „sprawdzam” - napisał biznesmen.

