Rząd Tuska stawia na gigantyczne inwestycje w Polsce. Rekordowa pula 650 mld zł

Autor:

Program gospodarczy rządu Donalda Tuska. "Polska - roku przełomu"

10 lutego Donald Tusk ogłosił przełomowy program "Polski rozpędzonej". Szef rządu chce udowodnić, że rząd ma kompleksowy plan rozwojowy. Wyznacza gospodarcze ramy dla Polski. - Marzyliśmy o tym, żeby doganiać najbogatsze kraje - mówił na początku specjalnej konferencji premier Donald Tusk. Premier podkreślił, że w Polsce będzie realizowana prosta strategia oparta na kluczowym słowie: inwestycje. - Te inwestycje są już faktem - podkreśla Donald Tusk. W Polsce na inwestycje na 2025 rok przeznacza się 650 mld zł. To rekordowa pula. Na co rząd będzie stawiał? To bezpieczeństwo, energia, sprawna logistyka, sprytna gospodarka i infrastruktura. - To rozpędzanie polskiej gospodarki - podkreśla premier Tusk.- Potrzebujemy bezpieczeństwa, siły i wiary we własne możliwości oraz energii - mówi Donald Tusk. Premier podkreśla, że potrzebujemy więcej energii i tańszej energii.

Tusk zaznaczył, że osobiście ma za sobą rozmowy z przedstawicielami takich gigantów jak Amazon, IBM, Google, Microsoft. Premier zapowiada też deregulacje w wielu sferach, które mają ułatwić działanie przedsiębiorcom - Przygotujecie rekomendacje do zmian, które nie wymagają ustaw? - zwrócił się do obecnego na konferencji szefa InPostu Rafała Brzoski. I zawadiacko zapytał: Bierze Pan to?. I uzyskał pozytywną odpowiedź. Według Tuska przełom będzie polegał na tym, że będzie zero litości dla korupcji i cwaniactwa. - Robimy to, by uczciwi przedsiębiorcy mieli więcej przestrzeni i mniej kontroli - powiedział Tusk. Tusk zapowiada stworzenie Rady Gospodarczej.

"Czas wrócić do wielkiej odwagi Bolesława Chrobrego" - dodał podczas wystąpienia "Polska. Rok przełomu" na GPW. I podkreślił: "Rok 2025 będzie przełomowy w polskiej gospodarce, ale to również rok tysiąclecia pierwszej polskiej koronacji. Jestem przekonany, że to co zostało w naszej historycznej pamięci to fakt, że Polska została wówczas awansowana do pierwszej ligi państw" — mówi premier Donald Tusk.

💬 Premier @DonaldTusk: To, że mamy dzisiaj odwagę mówić o inwestycjach na blisko 700 mld zł wynika ze skoku gospodarczego. W 2025 roku będziemy dochodzili do wzrostu gospodarczego na poziomie 4%. #RokPrzełomu— Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 10, 2025