Rakieta New Glenn wystartowała. Miliarder Jeff Bezos odtrąbił sukces

Rakieta miliardera

Jeff Bezos, właśc. Jeffrey Preston Bezos to amerykański przedsiębiorca, przewodniczący zarządu Amazon.com, od 2018 do 2021 roku najbogatszy człowiek świata według rankingu agencji Bloomberg. Przedsiębiorca z takimi przychodami inwestuje w loty w kosmos. I tak w czwartek 16 stycznia 2025 roku o godzinie 7 czasu polskiego rakieta New Glenn wystartowała z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie. Zapewniono, że rakieta bezpiecznie dotarła na orbitę. Kosmiczne cacko miliardera ma 98 metrów wysokości i została zaprojektowana do wynoszenia na orbitę okołoziemską ładunków ważących do 45 ton. Na jej pokładzie znajduje się prototyp Blue Ring – nowoczesnego, manewrowego pojazdu kosmicznego, który firma Bezosa zamierza oferować Pentagonowi oraz komercyjnym klientom do realizacji misji związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz serwisowaniem satelitów.

Dzisiejszy start był już trzecią próbą wyniesienia New Glenna w przestrzeń kosmiczną. Pierwszą przeprowadzono 10 stycznia, ale ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zakończyła się ona niepowodzeniem. Dwa dni później start został odwołany ze względu na problemy techniczne. W końcu wszystko poszło zgodnie z planem.

Kosmiczna walka bogaczy

Blue Origin będzie konkurencją dla SpaceX, firmy Elona Muska. Elon Musk na platformie X tak skomentował start rakiety Jeffa Bezosa: "Gratulacje z okazji osiągnięcia orbity przy pierwszej próbie!"

Należy podkreślić, że założona 25 lat temu przez Bezosa firma Blue Origin od 2021 r. wysyła pasażerów na skraj kosmosu. Krótkie loty z Teksasu wykorzystują mniejsze rakiety nazwane na cześć pierwszego Amerykanina w kosmosie, Alana Sheparda.