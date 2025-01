Regulacje dotyczące sprzedaży wyrobów tytoniowych i e-papierosów nie podobają się przedsiębiorcom

Bogaty singiel zyska więcej niż rodzina z dziećmi! Luki w dopłatach do aut elektrycznych

Handel papierosami elektrycznymi

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zakłada opodatkowanie urządzeń wielorazowych, podgrzewaczy tytoniu i płynu w jednorazowych papierosach elektronicznych stawką w wysokości 40 złotych. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zauważa, że niejasna nadal pozostaje kwestia opodatkowania „podów” (kartridży). Jak wskazano w uprzednim piśmie „pod” i „e-papieros” to inne produkty, ponieważ pody są zbiornikami na płyn do papierosów elektronicznych i sam pod nie jest również urządzeniem, a jedynie materiałem eksploatacyjnym z uwagi na fakt, że do jego wykorzystania standardowo wykorzystuje się wielorazowe urządzenie posiadające elementy sterujące i zasilające.

ZPP podkreśla, że w przypadku wielorazowych papierosów elektronicznych zachodzi zatem ryzyko wielokrotnego opodatkowania. "Kartridż sprzedawany jest wraz z płynem, więc jego część składowa (płyn) opodatkowany jest już podatkiem akcyzowym. Ponadto, niektóre kartridże sprzedawane są razem z urządzeniem sterującym (tzw. „dołem urządzenia”, „bazą”), która na gruncie projektu byłaby opodatkowana jako urządzenie wielorazowe. W najgorszym możliwym scenariuszu jeden produkt byłby opodatkowany podatkiem trzykrotnie i musiałby spełniać potrójne wymagania nakładane na produkt na gruncie ustawy o podatku" - czytamy w specjalnym piśmie. ZPP.

Apel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Jakub Bińkowski, członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w piśmie zaznacza, że dostrzega i zgłasza istotne wątpliwości dotyczące braku równego traktowania wyrobów akcyzowych stanowiących substytut klasycznych wyrobów tytoniowych zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. "Z branżowych badań i artykułów naukowych wynika, że papierosy elektroniczne są mniej szkodliwe od podgrzewaczy tytoniu. Rozsądna polityka antytytoniowa powinna uwzględniać szkodliwość wyrobów tytoniowych dostosowując do tego przepisy, które będą wskazówką świadczącą o mniejszym zagrożeniu. Dlatego niezrozumiałym jest brak równego traktowania wyrobów akcyzowych w postaci podgrzewaczy tytoniu i wielorazowych papierosów elektronicznych, a nawet większe obciążenie fiskalne wielorazowych papierosów elektronicznych" - czytamy.

