Nie tylko droższe papierosy. Jednorazowe e-papierosy zdrożeją o 50 złotych

Saszetki z nikotyną objęte akcyzą

"Bierzemy pod uwagę możliwość podniesienia właśnie z przyczyn zdrowotnych akcyzy na tego typu produkty" - zapowiedział Domański, pytany, czy resort finansów rozważa zwiększenie akcyzy na wyroby, takie jak torebki z nikotyną. Dodał, że są "możliwości podniesienia akcyzy" na tego typu produkty.

Według danych Eurostat wartość sprzedaży saszetek nikotynowych w Unii z zerowego poziomu w 2015 r. urosła do 796 mln euro w 2022 r. W Polsce jednak saszetki nie są objęte akcyzą. I to też ma się zmienić. Stawka akcyzy w 2025 r. wyniesie 150 zł/kg, w 2026 r. 200 zł/kg, a docelowa w 2027 r. — 250 zł za każdy kilogram.

Jak to się przełoży na ceny? Obecnie cena opakowania saszetek wynosi ok. 15-18 zł, co odpowiada mniej więcej cenie paczki papierosów czy wyrobów nowatorskich (wkładów do podgrzewaczy). Z OSR wynika zaś, że "obciążenie akcyzą opakowania saszetek nikotynowych w pierwszym roku obowiązywania regulacji wyniesie ok. 2,40 zł (docelowo ok. 4 zł). Do wyliczeń obciążeń podatkowych przyjęto kryteria masy 0,8 g na saszetkę oraz liczby saszetek w opakowaniu – 20 sztuk."

Podgrzewacze i e-papierosy drastycznie zdrożeją

Business Insider (BI) informuje, że Ministerstwo Finansów chce objąć akcyzą inne urządzenia dla palaczy, czyli podgrzewacze i e-papierosy wielorazowe. Do ich ceny też będzie trzeba doliczyć 40 zł akcyzy, co z VAT daje blisko 50 zł.

Portal zaznacza, że chodzi o to, że projekt przewiduje nową definicję urządzeń do waporyzacji, która obejmie:

wielorazowe e-papierosy, czyli takie, do których można dolewać płyn (liquid),

podgrzewacze do wyrobów nowatorskich, czyli do tzw. wkładów tytoniowych wyglądających jak minipapierosy;

urządzenia wielofunkcyjne, czyli e-papieros i podgrzewacz w jednym, co umożliwia i dolanie płynu (liquidu), i włożenie wkładu tytoniowego, ale z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych wyłącznie do celów medycznych

Jak czytamy w Business Insider "w przypadku urządzeń wielorazowych, które będą zawierały płyn do papierosów elektronicznych, będzie obowiązek oznaczenia ich dwiema banderolami, banderolą dedykowaną na urządzenia do waporyzacji i banderolą na płyn do papierosów elektronicznych".

Portal zauważa też, że z rynku znikną wszystkie aromatyzowane wkłady do podgrzewaczy, które stanowią ok. 80 proc. rynku wszystkich nowatorskich wyrobów tytoniowych. Szacuje się, że z tego powodu sprzedaż spadnie o 10 proc. - ocenia BI.