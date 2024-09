ZPP przeciwko skokowym podwyżkom akcyzy na tytoń. "Doprowadzi to do upadku wielu firm"

Co z systemem kaucyjnym? "Pełno pomysłów" na rozszerzenie odpowiedzialności producentów

Ministerstwo Finansów w pośpiechu przygotowuje zmiany

Ministerstwo Finansów zaproponowało nowe drastyczne podwyżki akcyzy i obłożenie akcyzą urządzeń do alternatywnych wyrobów nikotynowych. Polska byłaby niechlubnym pierwszym przykładem dla innych krajów Unii Europejskiej, który wprowadza tak kontrowersyjne rozwiązania. Regulacje powinny być tworzone w sposób obiektywny i wspierający uczciwą konkurencję.

Zerwanie umowy społecznej jaką była mapa akcyzowa, drastyczne, nieuzasadnione podwyżki akcyzy i zmiany w aż 4 niespójnych aktach prawnych oraz liczne, nieprzemyślane zapowiedzi zmian w prawie przekładają się na ogromną niepewność wśród przedsiębiorców i klientów.

"Konferencja uzgodnieniowa, zwołana przez Ministerstwo Finansów z dnia na dzień, jest kolejnym przykładem na to, jak pośpiesznie procedowane są zmiany i w jakiej niepewności muszą poruszać się przedsiębiorcy" – mówił wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Marcin Nowacki.

Polska branża nikotynowa ma ogromne znaczenie dla gospodarki, odgrywając kluczową rolę w generowaniu wpływów do budżetu państwa, tworząc wiele miejsc pracy, a także realizując istotne inwestycje, które wspierają rozwój gospodarczy kraju. Podmioty działające na rynku deklarują pełną współpracę z Ministerstwem Finansów, aby utrzymać równowagę rynkową i chronić interesy konsumentów. Branża apelowała o stworzenie jasnej mapy drogowej dla branży tytoniowej i konsekwentnego trzymania się ustalonych ram prawnych. Takie podejście prowadzi do uniknięcia zaburzeń na rynku i tworzenia przewidywalnego otoczenia prawno-instytucjonalnego, która zapewnia transparentność relacji na linii biznes – sektor publiczny i daje przedsiębiorcom cenny czas niezbędny na dostosowanie się do zmian.

Podwyżki akcyzy doprowadzą do bankructw wiele przedsiębiorstw

Historia pokazuje, że skokowe zmiany w wysokości opodatkowania czy stawek akcyzy zazwyczaj nieuchronnie prowadzą do powiększania się szarej strefy.

"Znaczne zmiany w wysokości stawek akcyzy w połączeniu z pośpiesznym wprowadzeniem zmian doprowadzą do upadku uczciwych, działających zgodnie z prawem przedsiębiorstw, na rzecz nielegalnych sprzedawców, a w skrajnych przypadkach organizacji mafijnych. Powstaje obawa, czy wpływy do budżetu państwa wynikające z proponowanego kształtu ustawy, nie zostaną w dużej mierze skonsumowane przez większe potrzeby działania na rzecz zwalczania nielegalnego handlu" – podkreślił Jacek Podgórski, dyrektor Departamentu Relacji i Rozwoju ZPP.

ZPP przedstawiło siedem kluczowych postulatów branży, kładących nacisk na potrzebę stabilnych i sprawiedliwych regulacji, które sprzyjają zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i ochronie zdrowia publicznego, podkreślając zarówno wkład ekonomiczny branży, jak i jej odpowiedzialność społeczną.

Zakończył się briefing prasowy ZPP na temat polityki akcyzowej w Polsce. 📊📰ZPP odniosło się https://t.co/I1agI0uG4y. do proponowanych zmian i podsumowania dotychczasowego procesu legislacyjnego w sprawie podatku akcyzowego 📈, które zostało również przedstawione na… pic.twitter.com/oq5A4tQixW— ZPP (@ZPPnetpl) September 4, 2024

